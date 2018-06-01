Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, kaç oy kullanılacak, Fenerbahçe başkanlık seçimi kaçta yapılacak?
Yüksek divan kurulu başkanı Küçük, seçimle ilgili kimsenin endişesinin olmamasını istedi
26 bin 2 kişinin oy kullanma hakkı var.
Üyeler birinci gün müracaat masasına kimlik göstererek giriş kartı alacak.
İlk gün faaliyet raporu okunacak ve başkan adayları konuşacak.
Seçim pazar günü yapılacak.
Oy verme işlemi 10.00'da başlayacak 17.00'de sona erecek.
Oyunu kullanamayan, sırada bekleyen varsa süreyi aşsa da oyunu kullanabilecek.
38 tane sandık kurulacak.
Giriş kartları 15 gün önce basılıp, üyelere mesaj gönderildiği için sandık sayısını çoğaltmak ya da azaltmak mümkün değil.
Oy verme işlemini hızlandırmak için her sandıkta 2 adet olan oy kabini sayısı 3'e çıkarıldı.
- 1.6.2018
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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