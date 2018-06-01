Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, kaç oy kullanılacak, Fenerbahçe başkanlık seçimi kaçta yapılacak?
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    ne zaman, kaç oy kullanılacak, Fenerbahçe başkanlık seçimi kaçta yapılacak?

    Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, kaç oy kullanılacak, Fenerbahçe başkanlık seçimi kaçta yapılacak?

    başkanı Küçük, seçimle ilgili kimsenin endişesinin olmamasını istedi

    Başkanı Vefa Küçük, hafta sonu gerçekleştirilecek kongre ile ilgili, "Kimse endişe etmesin, ve adil bir olacak" dedi. Küçük, yarın ve pazar günü yapılacak seçimli olağan genel kurulla ilgili şu bilgileri paylaştı:

    26 bin 2 kişinin oy kullanma hakkı var.
    Üyeler birinci gün müracaat masasına kimlik göstererek giriş kartı alacak.
    İlk gün faaliyet raporu okunacak ve başkan adayları konuşacak.
    Seçim pazar günü yapılacak.
    Oy verme işlemi 10.00'da başlayacak 17.00'de sona erecek.
    Oyunu kullanamayan, sırada bekleyen varsa süreyi aşsa da oyunu kullanabilecek.
    38 tane sandık kurulacak.
    Giriş kartları 15 gün önce basılıp, üyelere mesaj gönderildiği için sandık sayısını çoğaltmak ya da azaltmak mümkün değil.
    Oy verme işlemini hızlandırmak için her sandıkta 2 adet olan oy kabini sayısı 3'e çıkarıldı.
    1. 1.6.2018
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