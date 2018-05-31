Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..." – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "Emre Belözoğlu'nu 'den gönderen..."

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>: "Emre Belözoğlu'nu <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den gönderen..."

    Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu'nun gönderilmesinin perde arkasını anlattı: "Sportif direktörlüğe o dönem Terraneo'yu getirince Emre'yle ilgili konuştuk. 'Emre kalsın' diye deklare ettik. Ancak İnter'deyken aralarında sorun varmış, o sorundan dolayı emri vaki yaptı. Biz de bir şey yapamadık. Gitmeseydi iyiydi. Hep karışmayın diyorsunuz, biz de karışmadık. Emre ile hep görüşüyorum. Futbolu bıraksaydı yönetime alırdım."


    1. 31.5.2018
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