Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu'nun gönderilmesinin perde arkasını anlattı: "Sportif direktörlüğe o dönem Terraneo'yu getirince Emre'yle ilgili konuştuk. 'Emre kalsın' diye deklare ettik. Ancak İnter'deyken aralarında sorun varmış, o sorundan dolayı emri vaki yaptı. Biz de bir şey yapamadık. Gitmeseydi iyiydi. Hep karışmayın diyorsunuz, biz de karışmadık. Emre ile hep görüşüyorum. Futbolu bıraksaydı yönetime alırdım."





