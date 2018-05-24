UEFA’dan Fenerbahçe'ye para cezası geliyor – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    ’dan 'ye para cezası geliyor

    UEFA’dan Fenerbahçe'ye para cezası geliyor

    F.Bahçe'de FFP anlaşmasının ikinci yılında istenen kriterlere ulaşılamaması para cezasına neden olacak.

    Sarı-lacivertliler bu sezon 'nın kendilerine verdiği "Sadece 10 milyon Euro zarar edebilirsin" talimatını yerine getiremedi ve 12.5 milyon Euro zarar etti. Aradaki 2.5 milyon Euro'luk farktan dolayı F.Bahçe'ye para cezası gelmesi bekleniyor. Başa baş kuralı gereğince gelecek sezon F.Bahçe'nin edebileceği zarar maksimum 5 milyon Euro. Kanarya'nın, 2019-20 sezonunu ise sıfır zarar ile kapatması gerekiyor. (Sabah)
    1. 24.5.2018 11:03
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