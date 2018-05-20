Kanarya, 22’nci kez ligi ikinci tamamladı – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Kanarya, 22’nci kez ligi ikinci tamamladı

    Kanarya, 22’nci kez ligi ikinci tamamladı
    , 1959 yılından bu yana oynanan Ligi'nde 22. kez ligi ikinci sırada bitirdi. Bu sayı 'ta 13 olarak kayda geçerken, sezonu 21. kez şampiyon bitiren 11, ise 8 defa ligi ikinci tamamladı. 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe, 4. yıldızı takabilmek için dört sezondur bekliyor. Ezeli rekabette Beşiktaş'ın 15 şampiyonluğu bulunurken, Fırtınası Trabzonspor ise toplam 6 kez mutlu sona ulaştı.
    1. 20.5.2018
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