Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan'a gitti
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Sırbistan'a gitti.
Sarı-lacivertli kafile, Atatürk Havalimanı'ndan organizasyonunun düzenleneceği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket etti. Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova, İspanya'dan Real Madrid ve Litvanya'dan Zalgiris mücadele edecek.
Fenerbahçe Doğuş, organizasyondaki ilk maçını 18 Mayıs Cuma günü Zalgiris ile yapacak.
- 16.5.2018 10:42
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