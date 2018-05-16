Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan'a gitti – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Doğuş, 'a gitti

    Fenerbahçe Doğuş, Sırbistan'a gitti

    Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi organizasyonu için 'a gitti.

    Sarı-lacivertli kafile, 'ndan organizasyonunun düzenleneceği 'ın başkenti Belgrad'a hareket etti. Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta yapılacak organizasyonunda Doğuş'un yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova, İspanya'dan ve Litvanya'dan Zalgiris mücadele edecek.

    Fenerbahçe Doğuş, organizasyondaki ilk maçını 18 Mayıs Cuma günü Zalgiris ile yapacak.

    1. 16.5.2018 10:42
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