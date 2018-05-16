Final Four yeni yılda İspanya'da
Euroleague yönetimi, gelecek sezon Final Four'un yapılacağı yeri açıkladı. Başkan Bertomeu, yeni sezonda İspanyol ekibi Baskonia'nın maçlarını oynadığı Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena salonunun seçildiğini duyurdu. Salon 15 bin kapasiteye sahip.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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