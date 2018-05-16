Final Four yeni yılda İspanya'da – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    yeni yılda 'da

    Final Four yeni yılda İspanya'da
    Euroleague yönetimi, gelecek sezon Final Four'un yapılacağı yeri açıkladı. Başkan Bertomeu, yeni sezonda İspanyol ekibi Baskonia'nın maçlarını oynadığı Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena salonunun seçildiğini duyurdu. Salon 15 bin kapasiteye sahip.
    1. 16.5.2018
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