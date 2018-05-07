Türkiye Kupası'nda finalin biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'nda finalin biletleri satışa çıktı

    <a href="/index/turkiye-kupasi?id=883ec710-a64b-4c20-bbb5-e8b3bcc4bb10" class="" rel="tag">Türkiye Kupası</a>'nda finalin biletleri satışa çıktı

    Ziraat 'nda oynanacak Fenerbahçe-AKhisarspor finali için biletler satışa çıktı

    Ziraat 'nda 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da 'da oynanacak Fenerbahçe-Akhisarspor finalinin biletleri satışa sunuldu.
    1. 7.5.2018 16:33
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