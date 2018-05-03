Zalgiris maçı saat 19.00'da
- 3.5.2018
-
Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 7
Yorum
cano herkes puan kaybedecek de sen neden her maçta 4,5 gol atabiliyosun aykut efendi.bunun hikmetini anlat da bilelim.
-
Galatasaray Nagatomo'da mutlu sona ulaştı
Toplam 1
Yorum
Aslan Cok iyi olur,yasi 31 ama vücut yasi 28 gibi
-
Fatih Terim: Fenerbahçe gibi olmayalım!
Toplam 9
Yorum
karado gülme komşüna gelir başına.
Zalgiris maçı saat 19.00'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.