Zalgiris maçı saat 19.00'da – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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HEPSİ
    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    maçı saat 19.00'da

    <a href="/index/zalgiris?id=d6c815b1-b089-4c33-bf41-1abb718d7084" class="" rel="tag">Zalgiris</a> maçı saat 19.00'da
    'ın başkenti Belgrad'daki 'da F.Bahçe Doğuş'un ile maçının saati belli oldu. Temsilcimizin final için sahaya çıkacağı maç 18 Mayıs Cuma, TSİ 19.00'da başlayacak. Diğer maç ise 22.00'de CSKA Moskova ile R.Madrid arasında oynanacak.
    1. 3.5.2018
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