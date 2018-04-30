Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanını farklı skorla geçerken, Valbuena sonradan oyuna girdiği maçlarda gol katkısı vermeye devam ediyor
- 30.4.2018 11:18
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır parladı!
Toplam 4
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tutkun61 Sadi tekelioğlu büyük hocasın
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 1
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BJKli Şenol Hocam sen en iyisi Everton a git. Cenk Tosun orada.
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 2
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Aslan Belhanda dönerken kolunu aciyor Medel firsati degerlendirip yanagini kola carttirip kirmizi yaratmaga calismis.Sari bile yok !
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