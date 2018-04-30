Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri

    Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanını farklı skorla geçerken, Valbuena sonradan oyuna girdiği maçlarda gol katkısı vermeye devam ediyor

    1. 30.4.2018 11:18
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