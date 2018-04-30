Hasan Ali parmak ısırttı! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    parmak ısırttı!

    <a href="/index/hasan-ali?id=1dda0318-637f-4762-89d2-73da034b7adf" class="" rel="tag">Hasan Ali</a> parmak ısırttı!

    Sol bek 'nin mücadelesindeki istatistikleri 'maşallah' dedirtti.

    Sol bek 'nin mücadelesindeki istatistikleri 'maşallah' dedirtti. Maçı 1 asist ve %89 pas isabeti ile bitiren Hasan, hücumda 2'si isabetli 4 orta yaptı; 3 şutluk pas çıkardı. 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı; aynı zamanda 6 kez top kaptı, 5 defa top uzaklaştırdı.
    1. 30.4.2018
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