Fenerbahçeli Vincent Janssen: "Gol önemli" – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçeli Vincent : " önemli"

    Fenerbahçeli Vincent Janssen: "Gol önemli"
    karşısında F.Bahçe'nin son golünü atan Hollandalı oyuncu çok mutluydu. , "Tabii ki atmam benim için çok önemliydi. Takımıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.
    1. 29.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçeli Vincent Janssen: "Gol önemli" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN