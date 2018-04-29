Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi? – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?

    Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?

    Valbuena’nın golü tartışma yarattı.

    'nin, deplasmanında galip geldiği maçın 74. dakikasında Valbuena'nın attığı gol tartışma yarattı. Fransız yıldız, takımını 3-1 öne geçiren golü ağlara gönderirken Kasımpaşalı futbolcular, Giuliano'nun topu dışarıdan çevirdiği yönünde hakeme itirazlarda bulundu. Yardımcı hakem ve Cüneyt Çakır'ın kararı devam yönünde olurken sosyal medyada da bu pozisyon büyük tartışma konusu oldu.
    1. 29.4.2018
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