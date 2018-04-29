Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş’e tepki
Fenerbahçe taraftarları, karşılaşma öncesinde Beşiktaş ve teknik direktörü Şenol Güneş aleyhinde uzun süre tezahüratta bulundu.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Sarı-lacivertli taraftarlar Galatasaray ile Beşiktaş arasında bügün oynanacak derbi öncesinde büyük önem taşıyan Kasımpaşa maçına akın etti. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran taraftarlar maç boyunca takımlarına destek verdi. Kasımpaşalı taraftarlar da yerlerini alıp, takımlarına tezahüratlarla destek oldular.
- 29.4.2018
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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