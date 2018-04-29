Fenerbahçe taraftarından Şenol Güneş’e tepki – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    taraftarından ’e tepki

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> taraftarından <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>’e tepki

    taraftarları, karşılaşma öncesinde ve teknik direktörü aleyhinde uzun süre tezahüratta bulundu.

    Sarı-lacivertli taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan maçta yaşanan olaylar nedeniyle ve teknik direktörü Şenol Güneş'e, 30. haftadaki Antalyaspor maçında da yoğun tepki göstermişti.

    MAÇA YOĞUN İLGİ
    Sarı-lacivertli taraftarlar Galatasaray ile Beşiktaş arasında bügün oynanacak derbi öncesinde büyük önem taşıyan Kasımpaşa maçına akın etti. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran taraftarlar maç boyunca takımlarına destek verdi. Kasımpaşalı taraftarlar da yerlerini alıp, takımlarına tezahüratlarla destek oldular.
    1. 29.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    taraftarından ’e tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN