Valbuena şimdi ‘Kuyt’ oldu! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    şimdi ‘’ oldu!

    Valbuena şimdi ‘Kuyt’ oldu!

    F.Bahçe Teknik Direktörü , için "Onda 'ı görüyorum" demişti.

    F.bahçe Teknik Direktörü , için "Onda 'ı görüyorum" demişti. Kocaman'ın bu beklentisi gerçekleşemese de Valbuena, sarı- lacivertli ekipte ilk defa Kuyt etkisi yaptı! Fransız yıldız, önceki gün takım arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken, hesabı ödemeyi de ihmal etmedi. Kuyt da bu tip organizasyonlarında kimsenin elini cebine attırmıyordu.

    1. 28.4.2018
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