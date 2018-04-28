Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığından dolayı kadro dışında bırakıldı – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'de sakatlığından dolayı kadro dışında bırakıldı

    Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığından dolayı kadro dışında bırakıldı

    'de maçı öncesi kadrodan çıkarıldı

    'in 31. haftasında oynanacak - maçı öncesi sarı-lacivertlilere Dirar'dan kötü haber geldi. Faslı futbolcu adalesindeki sertleşme nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

    1. 28.4.2018 17:02
    2. Güncelleme: 28.4.2018 17:08
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