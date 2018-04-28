Fenerbahçe için Kasımpaşa maçı büyük fırsat! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    için maçı büyük fırsat!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> için <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a> maçı büyük fırsat!

    Teknik direktör , “Derbiyi rahat izlememiz için kazanmamız şart” dedi, hata istemedi. Sakat ya da cezalı futbolcu yok, Kanarya tam kadro sahada...

    'de son 4 maçını da kazanarak şampiyonluk yarışının içinde kalan , bugün kritik bir mücadeleye daha çıkıyor. Rakip, deplasmanda . Galibiyet, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin oynanacağı hafta sarı-lacivertli takıma önemli bir fırsat sunacak. Teknik direktör , derbiye rahat izleyebilmeleri için 'yı mutlaka yenmek zorunda olduklarını futbolcularına bir kez daha hatırlatırken, "Puan kaybına tahammülümüz yok. Hiçbir hata istemiyorum. Derbide üç skor da işimize gelir. Bu fırsatı iyi kullanmak zorundayız" dedi.

    SOLDADO, İSMAİL VE DİRAR SINIRDA
    Sarı-lacivertli ekipte Roberto , ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. 'de oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek. 'de cezalı ya da sakat futbolcusu yok. Kasımpaşa'da ise önemli karşılaşma öncesinde sakat oyuncular Fode Koita ve Ramazan Köse dışında eksik bulunmuyor. 'deki ilk maçı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.

    SON 10 MAÇTA 9 GALİBİYET
    Fenerbahçe ile Kasımpaşa ligde 30. kez karşılaşacak. Kanarya 23-3 önde; 3 karşılaşma ise berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin 69 golüne Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, son 10 maçta ise rakibine büyük üstünlük kurarken, 9 maçı kazandı, bir maç eşitlikle sonuçlandı.
    1. 28.4.2018
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