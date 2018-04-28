Fenerbahçe için Kasımpaşa maçı büyük fırsat!
Teknik direktör Aykut Kocaman, “Derbiyi rahat izlememiz için kazanmamız şart” dedi, hata istemedi. Sakat ya da cezalı futbolcu yok, Kanarya tam kadro sahada...
SOLDADO, İSMAİL VE DİRAR SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. Kadıköy'de oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de cezalı ya da sakat futbolcusu yok. Kasımpaşa'da ise önemli karşılaşma öncesinde sakat oyuncular Fode Koita ve Ramazan Köse dışında eksik bulunmuyor. Kadıköy'deki ilk maçı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.
SON 10 MAÇTA 9 GALİBİYET
Fenerbahçe ile Kasımpaşa ligde 30. kez karşılaşacak. Kanarya 23-3 önde; 3 karşılaşma ise berabere bitti. Sarı-lacivertlilerin 69 golüne Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, son 10 maçta ise rakibine büyük üstünlük kurarken, 9 maçı kazandı, bir maç eşitlikle sonuçlandı.
- 28.4.2018
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 7
Yorum
gkhn Şu adamın Galatasaraylı olmasını çok isterdim...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 27
Yorum
Haydar Çıkacaklar zaten başkanım. Bunlarda bir tiyatro lakin sizin tanıdığınızı zannettiğiniz BJK yi bunların ne hale getirdiğini görün.
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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
cüneyt çakır ? Kasımpaşa nın 3 büyüklerle oynadıkları maçları neden Cüneyt çakır yönetiyor hep ? biri talimat vermiş gibi sanki durum ....
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