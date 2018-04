BARİC

Fenerbahçe Başkanıve asbaşkan ŞekipMosturoğlu, TFF 'nin bugün açıklayacağıderbi kararı öncesi olaylar hakkındagörüntülü açıklamalar yaptı. Yıldırım,tatil edilen derbiyle ilgili kurallargereği maçın lehlerine tescil edilmesigerektiğini söyledi. Yıldırım, 1995-96yılındaile Türkiye Kupası'ndaoynadıkları karşılaşmayı hatırlatıp"1995-96 yılında Trabzon'da Otto Baric 'insırtına bir taş geldi ve orada yeredüştü.sahadan ayrıldı ve hükmenmağlup edildi, 2 yıl ceza aldı. Sonrasındacezasını çekti ve ardındankupada yeniden oynamayabaşladık. Masada alınan skora değil, sahadaoynanarak alınan sonuca saygılıyız.Hocamız yarım kalan maçın oynanmasınıarzu ediyor, ben ise'ninlehine hükmen tescil edilmesi gerektiğinisöylüyorum" diye konuştu. Otto Baric 'e o gün ağır hakaretlerde bulunulduğunu aktaran Yıldırım, "'le ilgili, Otto Baric 'e o gün Türk medyası her türlü hakareti, suçlamayı yaptı, Beşiktaş maçından sonra da bazı basın organlarında Güneş'in yaptığının yanlış olduğu yönünde haberler çıktı, bunun üzerine Şenol Güneş der gibi televizyonlara açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş 'e olduğu zaman hiçbir şey olmayacak amaile ilgili bir şey olduğunda her türlü konuşmayı herkes yapabilir ve söyleyebilir. Burada Sayıntiyatro oynamıştır. Ondan bu davranışın dışında maçın oynanması için gerekli davranışı beklerdik. O davranışı yaptıktan sonra istediği gibi konuşabilirdi" diye konuştu.oyuncuların karşılaşmanın ikinci yarısına provokasyon niyetiyle çıktığını da iddia eden F.Bahçe başkanı şunları kaydetti: Tolga Zengin Trabzonlu,Trabzonlu,Trabzonlu. Trabzonlular 1995-1996 ve 2010-2011 yıllarındaki şampiyonolamalarının acısını herplatformda Fenerbahçe 'den çıkarmayaçalışıyorlar. Bu yanlıştır. Trabzon'la Fenerbahçe 'nin arasındanbunlar çekilmelidir, iki dost kulübüdüşman etmek için her gün yenibir çalışma yapıyorlar.Bursa'dan bağırıyor, burada havalartemiz diyor, Beşiktaş kulübüne gidiyor.neysekulübüde odur. Tüm arkadaşlarıma içerdeykenşunu söyledim en az sizlerkadar temiziz. Şenol Güneş 'in kariyerinesaygı gösteriyoruz ama o dasaygı göstermelidir. Beşiktaş 'la Fenerbahçe Stadı'na geliyorbordo kravat takıyor, bordo elbise giyiyor.Sen tahrik ediyorsun."Trabzonspor ile 11 Şubat 1998'de oynanan maçta teknik direktör Baric, tribünden gelen bir madde sonrası yere yığıldı. O dönemin F.Bahçe başkanı Ali Şen, takımı sahadan çekti. Hakem Murat Ilgaz, takımı üç kez sahaya çağırdı ama F.Bahçe çıkmadı.Derbi devam ederken idari menajer'yı aradığını açıklayan Yıldırım, "Git hakemle konuş, hakem kredilerini tüketti, artık bu noktadan sonra yapacağı tek şey kaldı, tatil etmek, maçı bu noktaya getirdi.' dedim. Hasan bunu iletti, hakemin cevabı, '.' Sen provokasyon yapıyorsun. Sen kasıtlı gelmişsin o zaman. Beşiktaş, G.Saray stadında korner köşelerinden daha fazla şeyler atılmıyor mu? Ne yapıyorsunuz, polisi çağırıp kalkanlar kalkıyor. Neden ben bu haberi gönderdiğim halde gereken önlemi almıyorsun? Emniyetle konuş, sahaya girip kalkanlarını kaldırsınlar. Birinin başına bir şey gelirse tatil ederim diyorsun, nedenSivas-Trabzon maçında kafası yarılıyor kanlar içinde neden tatil etmedin" diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bu olaylarda kumpas var" sözlerini kullanan Yıldırım, "Organize şube, spor şube incelemelerine devam ediyor, bittiği zaman tüm kamuoyu aydınlanacaktır. Son zamanlarda Passolig'de bizim maçlara girmek için çok miktarda Passolig alınmıştır. Kale arkalarında 300 yeni biletin olduğu ve kombine bileti olanların bazılarının rakip takım seyircisine verildiğini gördük" ifadelerini kullandı.Kimseyi tehdit etmek gibi bir amaçları olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Her şeye saygılıyız, TFF ve kurulları da bize saygı göstermek için doğru kararı vermeli. Bizim başka isteğimiz yok. Her şeyi ilk defa Fenerbahçe üzerinden denemek bu ülkeye bir şey kazandırmaz. FETÖ 24 Haziran seçimlerinden dolayı, bundan sonra her statta ya da her mahallede yeni olaylar yapabilir. Yapılması gereken el birliği ile çalışmak. Zarar Türkiye 'nindir."Yıldırım, Güneş'e geçmiş olsun dememesi hakkında, "Hastaneye giden bir kongre üyemizle geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Daha ileri gidip hastaneye gidecektik. Dediler ki 'Gitmeyelim orada, taraftar var.' Bunun için gitmedik. Onlar Mehmet Topal'a, Hasan Çetinkaya'ya geçmiş olsun dedi mi? Her şeyi bizden bekliyorlar" dedi. Başkan, kendilerine karşı yapılan olaylarda da her zaman maçların devam etmesi için çaba gösterdiklerinin de altını çizdi.Başkan son olarak, Tolga Zengin 'in annesi vefat ettiğinde Fenerbahçe tribünlerinin sergilediği davranışı hatırlatarak, " Tolga Zengin 'in annesi vefat ettiğinde bu tribünler onun için tezahürat yaptı. Onu unutmasın, Fenerbahçe tribünleri, 'Allah rahmet eylesin' tezahüratları yaptılar. Herkes dua etsin ki o stattaki tüm seyirciler aşağıya inmediler. O tahriklerle o seyirciler aşağıya inebilirdi, daha vahim olayları hepimiz yaşardık" değerlendirmesinde bulundu.