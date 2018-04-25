Aziz Yıldırım: "Hocamız kaldığı yerden istiyor"
Aziz Yıldırım olaylı derbi ile ilgili verilecek karar beklentilerini açıkladı. "Şenol Güneş burada tiyatro oynadı. Hocamız ve arkadaşlarımız yarım kalan maçın oynanmasını arzu ediyorlar, ben ise Fenerbahçe'nin lehine hükmen 3-0 tescil edilmesi gerektiğini söylüyorum. Kumpas devam ediyor. FETÖ, 24 Haziran seçimlerinden dolayı, statlarda yeni olaylar çıkarabilir. Yapılması gereken, el birliğiyle çalışmaktır. Zarar Türkiye'nindir"
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu,TFF'nin bugün açıklayacağı derbi kararı öncesi olaylar hakkında görüntülü açıklamalar yaptı. Yıldırım, tatil edilen derbiyle ilgili kurallar gereği maçın lehlerine tescil edilmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, 1995-96 yılında Trabzon ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları karşılaşmayı hatırlatıp "1995-96 yılında Trabzon'da Otto Baric'in sırtına bir taş geldi ve orada yere düştü. F.Bahçe sahadan ayrıldı ve hükmen mağlup edildi, 2 yıl ceza aldı. Sonrasında F.Bahçe cezasını çekti ve ardından kupada yeniden oynamaya başladık. Masada alınan skora değil, sahada oynanarak alınan sonuca saygılıyız. Hocamız yarım kalan maçın oynanmasını arzu ediyor, ben ise F.Bahçe'nin lehine hükmen tescil edilmesi gerektiğini söylüyorum" diye konuştu.
2. YARIYA PROVOKASYON İÇİN ÇIKTILAR
Otto Baric'e o gün ağır hakaretlerde bulunulduğunu aktaran Yıldırım, "Şenol Güneş'le ilgili, Otto Baric'e o gün Türk medyası her türlü hakareti, suçlamayı yaptı, Beşiktaş maçından sonra da bazı basın organlarında Güneş'in yaptığının yanlış olduğu yönünde haberler çıktı, bunun üzerine Şenol Güneş, 'Yandım Allah' der gibi televizyonlara açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'e olduğu zaman hiçbir şey olmayacak ama F.Bahçe ile ilgili bir şey olduğunda her türlü konuşmayı herkes yapabilir ve söyleyebilir. Burada Sayın Şenol Güneş tiyatro oynamıştır. Ondan bu davranışın dışında maçın oynanması için gerekli davranışı beklerdik. O davranışı yaptıktan sonra istediği gibi konuşabilirdi" diye konuştu. Beşiktaşlı oyuncuların karşılaşmanın ikinci yarısına provokasyon niyetiyle çıktığını da iddia eden F.Bahçe başkanı şunları kaydetti:
GÜNEŞ'E SAYGI GÖSTERİYORUZ AMA...
"Tolga Zengin Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. Trabzonlular 1995- 1996 ve 2010-2011 yıllarındaki şampiyon olamalarının acısını her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır. Trabzon'la Fenerbahçe'nin arasından bunlar çekilmelidir, iki dost kulübü düşman etmek için her gün yeni bir çalışma yapıyorlar. Şenol Güneş Bursa'dan bağırıyor, burada havalar temiz diyor, Beşiktaş kulübüne gidiyor. Fenerbahçe neyse Beşiktaş kulübü de odur. Tüm arkadaşlarıma içerdeyken şunu söyledim en az sizler kadar temiziz. Şenol Güneş'in kariyerine saygı gösteriyoruz ama o da Fenerbahçe'ye saygı göstermelidir. Beşiktaş'la Fenerbahçe Stadı'na geliyor bordo kravat takıyor, bordo elbise giyiyor. Sen tahrik ediyorsun."
BARİC OLAYI NEDİR?
Trabzonspor ile 11 Şubat 1998'de oynanan maçta teknik direktör Baric, tribünden gelen bir madde sonrası yere yığıldı. O dönemin F.Bahçe başkanı Ali Şen, takımı sahadan çekti. Hakem Murat Ilgaz, takımı üç kez sahaya çağırdı ama F.Bahçe çıkmadı.
O ZAMAN SEN KASITLI GELMİŞSİN!
Derbi devam ederken idari menajer Hasan Çetinkaya'yı aradığını açıklayan Yıldırım, "Git hakemle konuş, hakem kredilerini tüketti, artık bu noktadan sonra yapacağı tek şey kaldı, tatil etmek, maçı bu noktaya getirdi.' dedim. Hasan bunu iletti, hakemin cevabı, 'Birinin kafasına bir şey gelirse maçı tatil ederim.' Sen provokasyon yapıyorsun. Sen kasıtlı gelmişsin o zaman. Beşiktaş, G.Saray stadında korner köşelerinden daha fazla şeyler atılmıyor mu? Ne yapıyorsunuz, polisi çağırıp kalkanlar kalkıyor. Neden ben bu haberi gönderdiğim halde gereken önlemi almıyorsun? Emniyetle konuş, sahaya girip kalkanlarını kaldırsınlar. Birinin başına bir şey gelirse tatil ederim diyorsun, neden Ertuğrul'un Sivas-Trabzon maçında kafası yarılıyor kanlar içinde neden tatil etmedin" diye konuştu.
"Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bu olaylarda kumpas var" sözlerini kullanan Yıldırım, "Organize şube, spor şube incelemelerine devam ediyor, bittiği zaman tüm kamuoyu aydınlanacaktır. Son zamanlarda Passolig'de bizim maçlara girmek için çok miktarda Passolig alınmıştır. Kale arkalarında 300 yeni biletin olduğu ve kombine bileti olanların bazılarının rakip takım seyircisine verildiğini gördük" ifadelerini kullandı.
TEHDİT ETMİYORUZ
Kimseyi tehdit etmek gibi bir amaçları olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Her şeye saygılıyız, TFF ve kurulları da bize saygı göstermek için doğru kararı vermeli. Bizim başka isteğimiz yok. Her şeyi ilk defa Fenerbahçe üzerinden denemek bu ülkeye bir şey kazandırmaz. FETÖ 24 Haziran seçimlerinden dolayı, bundan sonra her statta ya da her mahallede yeni olaylar yapabilir. Yapılması gereken el birliği ile çalışmak. Zarar Türkiye'nindir."
ZİYARET EDECEKTİK
Yıldırım, Güneş'e geçmiş olsun dememesi hakkında, "Hastaneye giden bir kongre üyemizle geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Daha ileri gidip hastaneye gidecektik. Dediler ki 'Gitmeyelim orada, taraftar var.' Bunun için gitmedik. Onlar Mehmet Topal'a, Hasan Çetinkaya'ya geçmiş olsun dedi mi? Her şeyi bizden bekliyorlar" dedi. Başkan, kendilerine karşı yapılan olaylarda da her zaman maçların devam etmesi için çaba gösterdiklerinin de altını çizdi.
DAHA VAHİM OLURDU
Başkan son olarak, Tolga Zengin'in annesi vefat ettiğinde Fenerbahçe tribünlerinin sergilediği davranışı hatırlatarak, "Tolga Zengin'in annesi vefat ettiğinde bu tribünler onun için tezahürat yaptı. Onu unutmasın, Fenerbahçe tribünleri, 'Allah rahmet eylesin' tezahüratları yaptılar. Herkes dua etsin ki o stattaki tüm seyirciler aşağıya inmediler. O tahriklerle o seyirciler aşağıya inebilirdi, daha vahim olayları hepimiz yaşardık" değerlendirmesinde bulundu.
2. YARIYA PROVOKASYON İÇİN ÇIKTILAR
Otto Baric'e o gün ağır hakaretlerde bulunulduğunu aktaran Yıldırım, "Şenol Güneş'le ilgili, Otto Baric'e o gün Türk medyası her türlü hakareti, suçlamayı yaptı, Beşiktaş maçından sonra da bazı basın organlarında Güneş'in yaptığının yanlış olduğu yönünde haberler çıktı, bunun üzerine Şenol Güneş, 'Yandım Allah' der gibi televizyonlara açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'e olduğu zaman hiçbir şey olmayacak ama F.Bahçe ile ilgili bir şey olduğunda her türlü konuşmayı herkes yapabilir ve söyleyebilir. Burada Sayın Şenol Güneş tiyatro oynamıştır. Ondan bu davranışın dışında maçın oynanması için gerekli davranışı beklerdik. O davranışı yaptıktan sonra istediği gibi konuşabilirdi" diye konuştu. Beşiktaşlı oyuncuların karşılaşmanın ikinci yarısına provokasyon niyetiyle çıktığını da iddia eden F.Bahçe başkanı şunları kaydetti:
GÜNEŞ'E SAYGI GÖSTERİYORUZ AMA...
"Tolga Zengin Trabzonlu, Şenol Güneş Trabzonlu, Mustafa Pektemek Trabzonlu. Trabzonlular 1995- 1996 ve 2010-2011 yıllarındaki şampiyon olamalarının acısını her platformda Fenerbahçe'den çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yanlıştır. Trabzon'la Fenerbahçe'nin arasından bunlar çekilmelidir, iki dost kulübü düşman etmek için her gün yeni bir çalışma yapıyorlar. Şenol Güneş Bursa'dan bağırıyor, burada havalar temiz diyor, Beşiktaş kulübüne gidiyor. Fenerbahçe neyse Beşiktaş kulübü de odur. Tüm arkadaşlarıma içerdeyken şunu söyledim en az sizler kadar temiziz. Şenol Güneş'in kariyerine saygı gösteriyoruz ama o da Fenerbahçe'ye saygı göstermelidir. Beşiktaş'la Fenerbahçe Stadı'na geliyor bordo kravat takıyor, bordo elbise giyiyor. Sen tahrik ediyorsun."
BARİC OLAYI NEDİR?
Trabzonspor ile 11 Şubat 1998'de oynanan maçta teknik direktör Baric, tribünden gelen bir madde sonrası yere yığıldı. O dönemin F.Bahçe başkanı Ali Şen, takımı sahadan çekti. Hakem Murat Ilgaz, takımı üç kez sahaya çağırdı ama F.Bahçe çıkmadı.
O ZAMAN SEN KASITLI GELMİŞSİN!
Derbi devam ederken idari menajer Hasan Çetinkaya'yı aradığını açıklayan Yıldırım, "Git hakemle konuş, hakem kredilerini tüketti, artık bu noktadan sonra yapacağı tek şey kaldı, tatil etmek, maçı bu noktaya getirdi.' dedim. Hasan bunu iletti, hakemin cevabı, 'Birinin kafasına bir şey gelirse maçı tatil ederim.' Sen provokasyon yapıyorsun. Sen kasıtlı gelmişsin o zaman. Beşiktaş, G.Saray stadında korner köşelerinden daha fazla şeyler atılmıyor mu? Ne yapıyorsunuz, polisi çağırıp kalkanlar kalkıyor. Neden ben bu haberi gönderdiğim halde gereken önlemi almıyorsun? Emniyetle konuş, sahaya girip kalkanlarını kaldırsınlar. Birinin başına bir şey gelirse tatil ederim diyorsun, neden Ertuğrul'un Sivas-Trabzon maçında kafası yarılıyor kanlar içinde neden tatil etmedin" diye konuştu.
BUNDA KUMPAS VAR
"Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bu olaylarda kumpas var" sözlerini kullanan Yıldırım, "Organize şube, spor şube incelemelerine devam ediyor, bittiği zaman tüm kamuoyu aydınlanacaktır. Son zamanlarda Passolig'de bizim maçlara girmek için çok miktarda Passolig alınmıştır. Kale arkalarında 300 yeni biletin olduğu ve kombine bileti olanların bazılarının rakip takım seyircisine verildiğini gördük" ifadelerini kullandı.
TEHDİT ETMİYORUZ
Kimseyi tehdit etmek gibi bir amaçları olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu: "Her şeye saygılıyız, TFF ve kurulları da bize saygı göstermek için doğru kararı vermeli. Bizim başka isteğimiz yok. Her şeyi ilk defa Fenerbahçe üzerinden denemek bu ülkeye bir şey kazandırmaz. FETÖ 24 Haziran seçimlerinden dolayı, bundan sonra her statta ya da her mahallede yeni olaylar yapabilir. Yapılması gereken el birliği ile çalışmak. Zarar Türkiye'nindir."
ZİYARET EDECEKTİK
Yıldırım, Güneş'e geçmiş olsun dememesi hakkında, "Hastaneye giden bir kongre üyemizle geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Daha ileri gidip hastaneye gidecektik. Dediler ki 'Gitmeyelim orada, taraftar var.' Bunun için gitmedik. Onlar Mehmet Topal'a, Hasan Çetinkaya'ya geçmiş olsun dedi mi? Her şeyi bizden bekliyorlar" dedi. Başkan, kendilerine karşı yapılan olaylarda da her zaman maçların devam etmesi için çaba gösterdiklerinin de altını çizdi.
DAHA VAHİM OLURDU
Başkan son olarak, Tolga Zengin'in annesi vefat ettiğinde Fenerbahçe tribünlerinin sergilediği davranışı hatırlatarak, "Tolga Zengin'in annesi vefat ettiğinde bu tribünler onun için tezahürat yaptı. Onu unutmasın, Fenerbahçe tribünleri, 'Allah rahmet eylesin' tezahüratları yaptılar. Herkes dua etsin ki o stattaki tüm seyirciler aşağıya inmediler. O tahriklerle o seyirciler aşağıya inebilirdi, daha vahim olayları hepimiz yaşardık" değerlendirmesinde bulundu.
- 25.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı
Toplam 1
Yorum
CELAL ŞANLI GOZTEPE TARIHINE SURULEN LEKE ANCAK BU SEKILDE CIKAR SIRADA TAMER VAR
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Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynamıştır
Toplam 1
Yorum
Ali En iyisi 2 takimi da eleyip Akhisar sampiyon ilan edilmeli. Bu ne yaw.
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 5
Yorum
taraftar Zaten kaçtınız..
Aziz Yıldırım: "Hocamız kaldığı yerden istiyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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