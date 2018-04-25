Şekip Mosturoğlu: "Artık bıçak kemiğe dayandı"
"Alt liglerdeki emsal kararlara göre bu maç da kaldığı yerden oynanmalı. Bu camia kötü örneklerin bizim üzerimizden emsal olmasını artık kabul edemez."
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu da derbiyle ilgili "Aykut hoca iyi niyetli davrandı, 'Kaldığı yerden devam edilsin.' dedi. 20 yıl önceki Trabzonspor- Fenerbahçe maçında Otto Baric kararı emsal alınarak hükmen Beşiktaş yenilgisine karar verilmeli" diye konuştu. Olayların Tolga Zengin'in hareketleri sonrası başladığını dile getiren Mosturoğlu şöyle dedi:
OĞUZHAN TEŞVİK EDİYOR!
"Bir kısım taraflı medyaya göre müsabakada Tolga Zengin'e durduk yere seyirciler küfür ediyor, Tolga cevap verince olaylar başlıyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga'yı bu olayı başlatması için teşvik ediyor. Kavga büyüyor. Açık bir görüntü. Hem emniyete hem de TFF'ye sunuldu bu görüntüler. Bu kadar açık görüntüye rağmen bir kısım medya hala 3 Temmuz'daki gibi bir olayı olduğu şeklinin dışında sunuyor. Yine bakın, olay anında ilk yansıyanlar yalandır. Teknik direktörün kafasına koltuk atıldı, oyuncular hakemden izin alarak çıktı, hocamızın kafası yarıldı. Bu 3 yalanın hangisi görüntülerde var? Bizce olay çok açık. Beşiktaşlı futbolcular maç tatil edilmeden sahayı terk ettiler.
HOCANIN ARKASINDAN GİTTİ
Hakem Mete Kalkavan, Şenol Güneş'i ve futbolcuları bir iki defa sahaya davet ediyor. Gerek olmamasına rağmen hocanın arkasından gidiyor. Güneş sahaya çıkmayı reddediyor. Bu kadar açık bir olay var ortada. Mete Kalkavan bu andan itibaren durumu kurtarmak için çekilme olgusunu değiştiriyor ve maçı tatil ediyor.
KALDIĞI YERDEN OYNANMALI
Birinci tezimiz, Beşiktaş'ın, sahadan çekildiği için hükmen mağlubiyetidir. Mete Kalkavan'ın raporu, hakem, soyunma odasına girene kadar müsabakanın oynanmasının elverişli olduğunu gösteriyor. Futbol Disiplin Talimatı'na göre yönetim kurulu karar verecek. Emsallerine göre ortada müsabakanın tatilini gerektirecek bir olay yok. Alt liglerdeki emsal kararlara göre bu karşılaşmanın da kaldığı yerden oynanması gerekiyor.
ŞİMŞEK'İN RAPORU ÖNEMLİ
Gerçek şu: Kalkavan, Güneş'in yaralandığını nasıl tespit ediyor? Kalkavan ve yardımcısı Suat Arslanboğa, maç temsilcisi Vahap Şimşek'in kendilerine misafir takım hocasının başına dikiş atıldığını söylediğini raporunda yazıyor. Şimşek'in raporunda ise 5 dikiş atıldığı ve hastaneye kaldırıldığı yazılmıyor. Talimatın 76. maddesinde, 'Aksi inkar edilmediği sürece maç temsilcisinin raporu kabul edilir' diyor. Burada Şimşek ile Kalkavan'ın raporları arasında farklılıklar var. Bu durumda 76. maddeye göre bu olay, oyun alanı dışında gerçekleştiğine göre Şimşek'in raporu emsal alınmalı. Kalkavan'ın raporu dikkate alınamaz.
TOLGA'YA DAVA AÇACAĞIZ
Olaylarla ilgili organize bir suç tespit edilirse, yargılama yapılacaktır. Bu olayların başlangıç anını gördük. Buradan alınacak her türlü maddi yaptırımdan Tolga Zengin sorumludur. Tolga bundan sonra bu stada geldiğinde böyle bir şey yapamayacağını bilecek. Bu olayların başlama sebebi, Tolga Zengin'dir. Biz maddi zararların tazmini için ona maddi dava açacağız."
BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKAR
Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağı konuşuluyor. Ben bunu yapabileceklerini düşünmüyorum çünkü sonuçları var. Bugünden bunları söyleyip, o kurulları bağlamanın gereği yok. Bu bir şantajdır, baskı yapmaktır. Kötü örneklerin hepsinde F.Bahçe üzerinden emsal yaratılmasını, bu camia artık nın kabullenemez. Bıçak kemiğe dayanmış ve hatta geçmiştir."
GÜNEŞ'E CEVAP
Mosturoğlu, Şenol Güneş'in, geçmişte A Milli Takım'dan ayrılış süreciyle ilgili kendisine yönelik bazı ifadelerine de yanıt verdi: "Sayın Güneş, biz 3 Temmuz'da esaret altındayken konuşmalar yapmıştı. O zaman tutsaktık, cevap veremezdik. Şenol hoca paraya farklı bir değer veriyor. TFF'nin Şenol Güneş'in sözleşmesini feshetmesi sonrası Güneş alacağıyla ilgili Tahkim Kuruluna gitti. Orada 'Şekip Mosturoğlu, noterde ihtarnameyi 3 defa değiştirdi.' diyor. TFF, Güneş'in 5 aylık ücretini yatırarak sözleşmeyi feshetti. Bu 3 yazışmayı benim yazdığımı söylüyor. TFF, 2000 yılında Digitürk Digitürk kuruna geçmişti. Kendi iç yönetmeliğiyle döviz üzerinden verdi çalışanlarının maaşını. 4 yıl boyunca parasını bu şekilde aldı. Hiç itiraz etmedi. Sayın Hocam sonra 48 aylık maaş farkını talep etti. Tahkim bunu reddetti. Sözleşmeden 500 bin doları alamadığını iddia etti. Hocaya soruyorum, kesinleşmiş Tahkim kararıyla bu parayı hak etmedin. 5 aylık ücretini aldığın Tahkim'le açık. İnsanların gözünün içine baka baka bizleri zan altına alıyorsun. Senin filozofik yapına ne kadar yakışıyor?"
OĞUZHAN TEŞVİK EDİYOR!
"Bir kısım taraflı medyaya göre müsabakada Tolga Zengin'e durduk yere seyirciler küfür ediyor, Tolga cevap verince olaylar başlıyor. Oğuzhan Özyakup, Tolga'yı bu olayı başlatması için teşvik ediyor. Kavga büyüyor. Açık bir görüntü. Hem emniyete hem de TFF'ye sunuldu bu görüntüler. Bu kadar açık görüntüye rağmen bir kısım medya hala 3 Temmuz'daki gibi bir olayı olduğu şeklinin dışında sunuyor. Yine bakın, olay anında ilk yansıyanlar yalandır. Teknik direktörün kafasına koltuk atıldı, oyuncular hakemden izin alarak çıktı, hocamızın kafası yarıldı. Bu 3 yalanın hangisi görüntülerde var? Bizce olay çok açık. Beşiktaşlı futbolcular maç tatil edilmeden sahayı terk ettiler.
HOCANIN ARKASINDAN GİTTİ
Hakem Mete Kalkavan, Şenol Güneş'i ve futbolcuları bir iki defa sahaya davet ediyor. Gerek olmamasına rağmen hocanın arkasından gidiyor. Güneş sahaya çıkmayı reddediyor. Bu kadar açık bir olay var ortada. Mete Kalkavan bu andan itibaren durumu kurtarmak için çekilme olgusunu değiştiriyor ve maçı tatil ediyor.
KALDIĞI YERDEN OYNANMALI
Birinci tezimiz, Beşiktaş'ın, sahadan çekildiği için hükmen mağlubiyetidir. Mete Kalkavan'ın raporu, hakem, soyunma odasına girene kadar müsabakanın oynanmasının elverişli olduğunu gösteriyor. Futbol Disiplin Talimatı'na göre yönetim kurulu karar verecek. Emsallerine göre ortada müsabakanın tatilini gerektirecek bir olay yok. Alt liglerdeki emsal kararlara göre bu karşılaşmanın da kaldığı yerden oynanması gerekiyor.
ŞİMŞEK'İN RAPORU ÖNEMLİ
Gerçek şu: Kalkavan, Güneş'in yaralandığını nasıl tespit ediyor? Kalkavan ve yardımcısı Suat Arslanboğa, maç temsilcisi Vahap Şimşek'in kendilerine misafir takım hocasının başına dikiş atıldığını söylediğini raporunda yazıyor. Şimşek'in raporunda ise 5 dikiş atıldığı ve hastaneye kaldırıldığı yazılmıyor. Talimatın 76. maddesinde, 'Aksi inkar edilmediği sürece maç temsilcisinin raporu kabul edilir' diyor. Burada Şimşek ile Kalkavan'ın raporları arasında farklılıklar var. Bu durumda 76. maddeye göre bu olay, oyun alanı dışında gerçekleştiğine göre Şimşek'in raporu emsal alınmalı. Kalkavan'ın raporu dikkate alınamaz.
TOLGA'YA DAVA AÇACAĞIZ
Olaylarla ilgili organize bir suç tespit edilirse, yargılama yapılacaktır. Bu olayların başlangıç anını gördük. Buradan alınacak her türlü maddi yaptırımdan Tolga Zengin sorumludur. Tolga bundan sonra bu stada geldiğinde böyle bir şey yapamayacağını bilecek. Bu olayların başlama sebebi, Tolga Zengin'dir. Biz maddi zararların tazmini için ona maddi dava açacağız."
BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKAR
Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağı konuşuluyor. Ben bunu yapabileceklerini düşünmüyorum çünkü sonuçları var. Bugünden bunları söyleyip, o kurulları bağlamanın gereği yok. Bu bir şantajdır, baskı yapmaktır. Kötü örneklerin hepsinde F.Bahçe üzerinden emsal yaratılmasını, bu camia artık nın kabullenemez. Bıçak kemiğe dayanmış ve hatta geçmiştir."
GÜNEŞ'E CEVAP
Mosturoğlu, Şenol Güneş'in, geçmişte A Milli Takım'dan ayrılış süreciyle ilgili kendisine yönelik bazı ifadelerine de yanıt verdi: "Sayın Güneş, biz 3 Temmuz'da esaret altındayken konuşmalar yapmıştı. O zaman tutsaktık, cevap veremezdik. Şenol hoca paraya farklı bir değer veriyor. TFF'nin Şenol Güneş'in sözleşmesini feshetmesi sonrası Güneş alacağıyla ilgili Tahkim Kuruluna gitti. Orada 'Şekip Mosturoğlu, noterde ihtarnameyi 3 defa değiştirdi.' diyor. TFF, Güneş'in 5 aylık ücretini yatırarak sözleşmeyi feshetti. Bu 3 yazışmayı benim yazdığımı söylüyor. TFF, 2000 yılında Digitürk Digitürk kuruna geçmişti. Kendi iç yönetmeliğiyle döviz üzerinden verdi çalışanlarının maaşını. 4 yıl boyunca parasını bu şekilde aldı. Hiç itiraz etmedi. Sayın Hocam sonra 48 aylık maaş farkını talep etti. Tahkim bunu reddetti. Sözleşmeden 500 bin doları alamadığını iddia etti. Hocaya soruyorum, kesinleşmiş Tahkim kararıyla bu parayı hak etmedin. 5 aylık ücretini aldığın Tahkim'le açık. İnsanların gözünün içine baka baka bizleri zan altına alıyorsun. Senin filozofik yapına ne kadar yakışıyor?"
- 25.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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taraftar Zaten kaçtınız..
Şekip Mosturoğlu: "Artık bıçak kemiğe dayandı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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