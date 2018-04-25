Aykut Kocaman: "Hikaye yazmasınlar!" – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    : "Hikaye yazmasınlar!"

    Aykut Kocaman: "Hikaye yazmasınlar!"

    : Beşiktaşlılar hakeme sormadan sahayı terk etti: ", 'i içeri girmeden geri çağırıyor. Hakem 'Girin' demedi. Bu olay düzeltilmeli. Bize iftira atılmamalı, hikayeler oluşturmamalı"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , 4-1 kazanılan maçı sonrası basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, tatil edilen derbiyle ilgili konuştu. İşte Kocaman'ın açıklamalarından satır başları:

    "Beşiktaşlı futbolcular hakeme sormadan sahadan çıktı. 'ün görüntülere yansıyan ifadeleri de bu yönde. Hakem duruyor ve 'i içeri girmeden geri çağırıyor. Hakem 'Girin' demedi.

    BEŞİKTAŞ TARİHİ İÇİN
    Şenol Güneş kulübeye gidiyor, 1 dakika duruyor, sonra gidiyor. Küçük bir kan dahi olsa saçtan oluk oluk kan akar. Bu olay düzeltilmeli. 'ın tarihi için de Şenol Güneş'in kişisel tarihi için de düzeltilmeli. Fenerbahçe'ye iftira atılmamalı, hikayeler oluşturulmamalı. Bu sezon 'daki G.Saray derbisinde, yardımcı hakem üstüne gelen yabancı maddeyle yere düştü, buna rağmen maç oynatıldı. İki oyuncumuz yardımcıyı korudu. Doğruları kendimiz için, çocuklarımız için yan yana koyalım. Acı da olsa doğruları söylemeliyiz."

    10 KİŞİYLE DE YENERLER
    Beşiktaşlı futbolcuların faul olmayan pozisyonlarda bile kendilerini yere bıraktığını savunan Kocaman, "İkinci yarı başladıktan sonra sürekli provokasyon var. Gelsinler, oynayalım. Sahada bizi 10 kişiyle de yenebilirler" ifadelerini kullandı.
    1. 25.4.2018
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