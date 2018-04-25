Aykut Kocaman: "Hikaye yazmasınlar!"
Aykut Kocaman: Beşiktaşlılar hakeme sormadan sahayı terk etti: "Mete Kalkavan, Şenol Güneş'i içeri girmeden geri çağırıyor. Hakem 'Girin' demedi. Bu olay düzeltilmeli. Bize iftira atılmamalı, hikayeler oluşturmamalı"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 4-1 kazanılan Antalyaspor maçı sonrası basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, tatil edilen derbiyle ilgili konuştu. İşte Kocaman'ın açıklamalarından satır başları:
"Beşiktaşlı futbolcular hakeme sormadan sahadan çıktı. Gökhan Gönül'ün görüntülere yansıyan ifadeleri de bu yönde. Hakem duruyor ve Şenol Güneş'i içeri girmeden geri çağırıyor. Hakem 'Girin' demedi.
BEŞİKTAŞ TARİHİ İÇİN
Şenol Güneş kulübeye gidiyor, 1 dakika duruyor, sonra gidiyor. Küçük bir kan dahi olsa saçtan oluk oluk kan akar. Bu olay düzeltilmeli. Beşiktaş'ın tarihi için de Şenol Güneş'in kişisel tarihi için de düzeltilmeli. Fenerbahçe'ye iftira atılmamalı, hikayeler oluşturulmamalı. Bu sezon Türk Telekom'daki G.Saray derbisinde, yardımcı hakem üstüne gelen yabancı maddeyle yere düştü, buna rağmen maç oynatıldı. İki oyuncumuz yardımcıyı korudu. Doğruları kendimiz için, çocuklarımız için yan yana koyalım. Acı da olsa doğruları söylemeliyiz."
10 KİŞİYLE DE YENERLER
Beşiktaşlı futbolcuların faul olmayan pozisyonlarda bile kendilerini yere bıraktığını savunan Kocaman, "İkinci yarı başladıktan sonra sürekli provokasyon var. Gelsinler, oynayalım. Sahada bizi 10 kişiyle de yenebilirler" ifadelerini kullandı.
"Beşiktaşlı futbolcular hakeme sormadan sahadan çıktı. Gökhan Gönül'ün görüntülere yansıyan ifadeleri de bu yönde. Hakem duruyor ve Şenol Güneş'i içeri girmeden geri çağırıyor. Hakem 'Girin' demedi.
BEŞİKTAŞ TARİHİ İÇİN
Şenol Güneş kulübeye gidiyor, 1 dakika duruyor, sonra gidiyor. Küçük bir kan dahi olsa saçtan oluk oluk kan akar. Bu olay düzeltilmeli. Beşiktaş'ın tarihi için de Şenol Güneş'in kişisel tarihi için de düzeltilmeli. Fenerbahçe'ye iftira atılmamalı, hikayeler oluşturulmamalı. Bu sezon Türk Telekom'daki G.Saray derbisinde, yardımcı hakem üstüne gelen yabancı maddeyle yere düştü, buna rağmen maç oynatıldı. İki oyuncumuz yardımcıyı korudu. Doğruları kendimiz için, çocuklarımız için yan yana koyalım. Acı da olsa doğruları söylemeliyiz."
10 KİŞİYLE DE YENERLER
Beşiktaşlı futbolcuların faul olmayan pozisyonlarda bile kendilerini yere bıraktığını savunan Kocaman, "İkinci yarı başladıktan sonra sürekli provokasyon var. Gelsinler, oynayalım. Sahada bizi 10 kişiyle de yenebilirler" ifadelerini kullandı.
- 25.4.2018
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