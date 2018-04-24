Josef de Souza'dan itiraf: "Biraz hata yaptık" – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    de 'dan itiraf: "Biraz hata yaptık"

    Josef de Souza'dan itiraf: "Biraz hata yaptık"

    de , 'nin 'u 4-1 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Brezilyalı orta saha, "Bugün biraz fazla hata yaptık" dedi.

    'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

    "Maça çok iyi başladık. İki tane erken gol bulduk. Fakat daha sonra ritmimiz düştü. 3. golümüz hakem hatasıyla verilmedi. İkinci yarıya hocamızın konuşmasıyla birlikte daha konsantre bir şekilde başladık ve golleri attık.

    Maalesef biraz fazla hata yaptık. Özellikle ilk yarıda bizi tehlikeyi sokabilirdi. Taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bugün stadı doldurdular. Şampiyonluk yolunda ihtiyacımız olan şey bu.

    Gerçekçi olmak gerekir. Evimizde kaybettiğimiz Akhisar maçından sonra kontrol elimizden çıktı. Pes etmek asla olmaz. Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

    1. 24.4.2018 09:02
    2. Güncelleme: 24.4.2018 09:04
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