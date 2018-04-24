Josef de Souza, Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Brezilyalı orta saha, "Bugün biraz fazla hata yaptık" dedi.
Josef'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"Maça çok iyi başladık. İki tane erken gol bulduk. Fakat daha sonra ritmimiz düştü. 3. golümüz hakem hatasıyla verilmedi. İkinci yarıya hocamızın konuşmasıyla birlikte daha konsantre bir şekilde başladık ve golleri attık.
Maalesef biraz fazla hata yaptık. Özellikle ilk yarıda bizi tehlikeyi sokabilirdi. Taraftarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bugün stadı doldurdular. Şampiyonluk yolunda ihtiyacımız olan şey bu.
Gerçekçi olmak gerekir. Evimizde kaybettiğimiz Akhisar maçından sonra kontrol elimizden çıktı. Pes etmek asla olmaz. Son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
- 24.4.2018 09:02
- Güncelleme: 24.4.2018 09:04
-
Güvenlik görevlisi Tolga’dan şikayetçi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Nerde görülmüş bir futbolcunu tribündeki taraftarlara saldırıp , küfür ettiği Tolga dan hepimiz şikayetciyiz , provakatör.
-
Josef de Souza'dan itiraf: "Biraz hata yaptık"
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Bir tane büyük maç kazandıramadın takıma , küçük maçların büyük oyuncusu diyoruz biz sana.
-
Fenerbahçe son 4 maçını kazandı!
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe son 4 maçını kazandı!. Başakşehir'le 5 puan fark ama fikstür vehakem avantajı nedeniyle sarı-lacivertlilerde herkes bu farkın rahatlıkla kapanabileceğini düşünüyor
Josef de Souza'dan itiraf: "Biraz hata yaptık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.