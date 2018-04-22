Fenerbahçe ile Antalyaspor 44. randevuda – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    ile 44. randevuda

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ile <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> 44. randevuda

    ile , 'de yarın 44. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 43 maçın 29'unu , 7'sini kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.

    'nin 78 golüne, temsilcisi 36 golle karşılık verdi.

    Sezonun ilk yarısında 'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

    SON 4 MAÇIN 3'ÜNDE ANTALYASPOR GALİP GELDİ
    , Fenerbahçe ile 'de yaptığı son 4 maçın 3'ünde galip gelmeyi başardı.

    2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise ve 'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı.

    Fenerbahçe, rakibi karşısında 3 maçlık yenilgi serisine bu sezonun ilk yarısındaki galibiyetiyle son verdi.

    İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
    Fenerbahçe, Antalyaspor ile 'da yaptığı maçlarda rakibine 2 kez yenildi.

    İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 20 maçtan 18'ini kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, geçen sezon da 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

    İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 16 gördü.

    FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
    Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

    Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

    Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 43 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

    1. 22.4.2018 09:55
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