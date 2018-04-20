Pepe şoku! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    şoku!

    Pepe şoku!

    Yarım kalan dev derbinin 30. dakikasında Beşiktaşlı , Josef’e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla dışarı atıldı. Portekizli 2 maç ceza alırsa G.Saray’a karşı olmayacak.

    Dev derbinin ilk yarısında Beşiktaş adına kötü bir olay yaşandı. Müsabakanın 30. dakikasında F.Bahçeli Josef de Souza topu Beşiktaşlı Adriano'ya kaptırdığı sırada , rakibini durdurmak istedi. Siyah- Beyazlılar'ın tecrübeli stoperi Pepe, rakibini durdurmak istedi. Rakibine sert giren Portekizli stoper, Josef'in ayağına bastı. Maçın hakemi , Pepe'ye direkt gösterdi ve oyun dışına gönderdi. Pepe karar sonrası şaşkınlığını gizleyemedi ve Kalkavan'a kısa bir süre itirazlarda bulundu.

    BÖYLE OLUR MU?
    Kırmızı kart sonrası Beşiktaşlı hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü. Bu pozisyonun ardından eski hakemlerden sosyal medya hesabından, "Ya Mete Kalkavan, ne diyeyim sana böyle kırmızı kart olur mu?" diyerek tepki gösterdi. Pepe, bu hafta oynanacak Yeni karşısında gördüğü kart nedeniyle olmayacak. Portekizli'yi 2 maç ceza çıkarsa G.Saray derbisinde de olmayabilir.
    1. 20.4.2018
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