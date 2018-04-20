Pepe şoku!
Yarım kalan dev derbinin 30. dakikasında Beşiktaşlı Pepe, Josef’e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla dışarı atıldı. Portekizli 2 maç ceza alırsa G.Saray’a karşı olmayacak.
BÖYLE OLUR MU?
Kırmızı kart sonrası Beşiktaşlı Caner Erkin hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü. Bu pozisyonun ardından eski hakemlerden Ahmet Çakar sosyal medya hesabından, "Ya Mete Kalkavan, ne diyeyim sana böyle kırmızı kart olur mu?" diyerek tepki gösterdi. Pepe, bu hafta oynanacak Yeni Malatya karşısında gördüğü kart nedeniyle olmayacak. Portekizli'yi 2 maç ceza çıkarsa G.Saray derbisinde de olmayabilir.
- 20.4.2018
-
Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
-
Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
-
Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
Pepe şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.