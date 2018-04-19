Beşiktaş'ta Fabri ve Medel sahada tartıştı

Beşiktaş'ta Şilili Gary Medel ile kaleci Fabricio arasında bir pozisyonda tartışma çıktı. Medel'in hatalı geri pasını güçlükle uzaklaştıran Fabri takım arkadaşına sinirlendi. Medel de takım arkadaşına karşılık verince ortam bir anda gerildi.