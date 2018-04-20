Oyun 3 kez durdu – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Oyun 3 kez durdu

    Oyun 3 kez durdu

    Olayların fitili 40’ıncı dakikada ateşlendi. iki kez oyunu durdurup kaptanları uyardı. Maça üçüncü kez ara verildiğinde ise ortalık savaş alanına döndü

    Skor avantajı lehine olmasına ve 10 kişi kalmasına rağmen sarı-lacivertli bazı taraftarlar sahaya attıkları yabancı maddeler nedeniyle oyunun üç kez durmasına sebep oldu. Olayların fitili 40'ıncı dakikada Quaresma'ya atılan yabancı maddeler ile ateşlendi. Hakem bu olay sonrası saha komiseri ile görüştü. Aynı dakikada ikinci kez yabancı madde atılınca yardımcılarını yanına çağıran Kalkavan, takım kaptanlarını uyardı. Asıl olayların başladığı üçüncü kornerde de tribünden Quaresma ve Caner'e madde yağdı. 57'inci dakikada yaşanan bu olayın ardından ortalık savaş alanına döndü.

    TFF 'TATİL ET' DEDİ
    Hakem Mete Kalkavan, dev derbide tribünden atılan yabancı maddeler ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasının ardından yardımcılarını yanına çağırarak soyunma odasının yolunu tuttu. Beşiktaş'ın da sahayı terk ettiği bu dakikalarda yetkilileriyle irtibat kuran hakem Mete Kalkavan, temsilcisi ve gözlemcisiyle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra mücadeleyi tatil ettiğini açıkladı. 'de statta bulunan ve ekran başındaki taraftarlar dakikalarca mücadelenin yeniden başlamasını bekledi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinden gelen talimat üzerine hakem Mete Kalkavan mücadeleyi erteledi. Maçın yarıda kaldığı stat hopörlerinden anons edilince taraftarlar tribünleri boşalttı.
    1. 20.4.2018
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