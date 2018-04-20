Oyun 3 kez durdu
Olayların fitili 40’ıncı dakikada ateşlendi. Mete Kalkavan iki kez oyunu durdurup kaptanları uyardı. Maça üçüncü kez ara verildiğinde ise ortalık savaş alanına döndü
TFF 'TATİL ET' DEDİ
Hakem Mete Kalkavan, dev derbide tribünden atılan yabancı maddeler ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasının ardından yardımcılarını yanına çağırarak soyunma odasının yolunu tuttu. Beşiktaş'ın da sahayı terk ettiği bu dakikalarda Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle irtibat kuran hakem Mete Kalkavan, TFF temsilcisi ve gözlemcisiyle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra mücadeleyi tatil ettiğini açıkladı. Kadıköy'de statta bulunan ve ekran başındaki taraftarlar dakikalarca mücadelenin yeniden başlamasını bekledi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinden gelen talimat üzerine hakem Mete Kalkavan mücadeleyi erteledi. Maçın yarıda kaldığı stat hopörlerinden anons edilince taraftarlar tribünleri boşalttı.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
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