Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Pepe-Soldado geriliminin sebebi ortaya çıktı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    Fenerbahçe-Beşiktaş maçında - geriliminin sebebi ortaya çıktı

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçında <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>-<a href="/index/soldado?id=29019062-0984-44f9-b38c-d1930139b2d2" class="" rel="tag">Soldado</a> geriliminin sebebi ortaya çıktı

    Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında, ilk maçta olduğu gibi Pepe ve Soldado arasında yine gerilim yaşandı.

    1. 19.4.2018 22:07
    2. Güncelleme: 20.4.2018 03:24
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