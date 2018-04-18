Kocaman: "Burada patron Fenerbahçe" – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Kocaman: "Burada patron "

    Kocaman: "Burada patron <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>"

    Futbolcularına kupa derbisin oyun planını anlatan sarı-lacivertli hoca, ’de 13 yıldır yenilmedikleri güçlü rakiplerine, “Buranın patronu ” duygusunu 90 dakika hissettirmeleri gerektiğini anlattı

    'de, kupadaki Beşiktaş derbisinin oyun stratejisi aşağı yukarı belirlendi. Rotasyona gitmeyi düşünmeyen , dev maçta takımını tam kadro sahaya sürmeyi planlıyor. Video analizlerle güçlü rakiplerinin son maçlarını mercek altına alan tecrübeli hoca, oyun şablonları hakkında dün öğrencilerine bilgi aktarımı yaptı. Önceki günkü idmanda orta sahayı iyi tutup Talisca'nın Medel ve Atiba ile olan pas bağlantılarını mutlaka kesmek zorunda olduklarını futbolcularına anlatan Kocaman, dün yaptığı taktik toplantısında ise detaylara girdi. Kocaman, Beşiktaş'ın ligin kanatları en iyi kullanan takımı olduğuna işaret ederken, "Kademe anlayışıyla bu akınlarını durduracağız. Hızla hücuma çıkmalarına izin vermeyip, onları presle sindireceğiz" dedi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın 13 yıldır 'de galip gelemediğini, bu psikolojik kozu çok iyi kullanmaları gerektiğini belirtip, "Onlara 90 dakika boyunca 'ün tek patronunun olduğu gerçeğini hatırlatmalıyız. Bir an bile coşkularını arttırmalarına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullandı.

    'LA KADIKÖY'DE 5'TE 4
    Aykut Kocaman'ın Beşiktaş karnesi artılarla dolu. F.Bahçe'nin hocası, siyah-beyazlılara karşı çeşitli takımların başında çıktığı 37 lig maçının 14'ünü kazanırken 9 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Kocaman, F.Bahçe'nin başında ise Kartal'a karşı 11 kez savaş verdi; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kanarya, ev sahibi olduğu maçlarda ise Kocaman'la Beşiktaş'ı 5 maçın 4'ünde yendi, bir kez berabere kaldı.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:59
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