Kocaman: "Burada patron Fenerbahçe"
Futbolcularına kupa derbisin oyun planını anlatan sarı-lacivertli hoca, Kadıköy’de 13 yıldır yenilmedikleri güçlü rakiplerine, “Buranın patronu Fenerbahçe” duygusunu 90 dakika hissettirmeleri gerektiğini anlattı
AYKUT KOCAMAN'LA KADIKÖY'DE 5'TE 4
Aykut Kocaman'ın Beşiktaş karnesi artılarla dolu. F.Bahçe'nin hocası, siyah-beyazlılara karşı çeşitli takımların başında çıktığı 37 lig maçının 14'ünü kazanırken 9 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Kocaman, F.Bahçe'nin başında ise Kartal'a karşı 11 kez savaş verdi; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kanarya, ev sahibi olduğu maçlarda ise Kocaman'la Beşiktaş'ı 5 maçın 4'ünde yendi, bir kez berabere kaldı.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
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Toplam 2
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Toplam 4
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Toplam 5
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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