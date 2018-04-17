Isla ilk seçenek
Janssen'in dönüşüyle yabancı kontenjanına takılan Isla, Sivas'ta kadroya girememişti.
Gelecek sezon Bamba ya da Pavon'un alınması halinde Kocaman'ın Dirar'ı sağ beke çekeceği belirtilmişti. Isla'nın son maç kadrosuna alınmaması da gönderilebileceği iddiasını güçlendirdi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 02:42
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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