Isla ilk seçenek – Fotomaç – 17 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Isla ilk seçenek

    Isla ilk seçenek

    Janssen'in dönüşüyle yabancı kontenjanına takılan Isla, 'ta kadroya girememişti.

    Janssen'in dönüşüyle yabancı kontenjanına takılan Isla, 'ta kadroya girememişti. Bu olay Şilili ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

    Gelecek sezon Bamba ya da Pavon'un alınması halinde Kocaman'ın Dirar'ı sağ beke çekeceği belirtilmişti. Isla'nın son maç kadrosuna alınmaması da gönderilebileceği iddiasını güçlendirdi.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Isla ilk seçenek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN