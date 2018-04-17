Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe var varsa galibiyet var
Fenerbahçeli taraftarların çok eleştirdiği Aatif Chahechouhe, bu sezon 11’de oynadığı 14 lig maçında sadece 1 yenilgi gördü. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 35 puan topladı.
Yakaladığı çıkışla parmak ısırtan ve son 4 haftada rakip filelere 3 gol gönderen Aatif Chahechouhe adeta coştu. Hakkındaki eleştirilere sahada yanıt veren Faslı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinin en yüksek yüzdeli galibiyet sezonunu yaşıyor. Hocası Aykut Kocaman'ın gözüne iyice giren 31 yaşındaki yıldız, 11'e koyulduğunda sarı-lacivertli ekibin kazanma oranını artırıyor. İşte rakamlarla Aatif...
TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A
Aatıf, bu sezon 14 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgiyi Beşiktaş'a karşı gören Aatif'lı Fenerbahçe, beraberlikleri ise Konya ve Trabzon'da aldı. Taraftarın stil olarak beğenmediği oyuncunun, Kadıköy'de 11 oynamadığı son 3 iç saha lig maçında Fenerbahçe 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. (Sabah)
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 08:51
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Fırtına kaçamadı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Seneye yine 15 futbolcu transfer edip batarsınız.
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Jeremain Lens Fenerbahçe maçı için Şenol Güneş'ten forma istedi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Lens bu sezon iyi ki Fenerbahçe de kalmamışsın biz Fenerbahçelileri en fazla sevindiren adamsın.
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Giuliano'dan Talisca'ya flaş gönderme! "Dünya Kupası'na ben gideceğim"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Guliano bir tane derbi maçı kazandır da sana inanalım , küçük maçların büyük oyuncusu olmadığını ispatla o zaman.
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