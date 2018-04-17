Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe var varsa galibiyet var – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'de var varsa galibiyet var

    Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe var varsa galibiyet var

    Fenerbahçeli taraftarların çok eleştirdiği , bu sezon 11’de oynadığı 14 lig maçında sadece 1 yenilgi gördü. bu karşılaşmalarda 35 puan topladı.

    Yakaladığı çıkışla parmak ısırtan ve son 4 haftada rakip filelere 3 gol gönderen adeta coştu. Hakkındaki eleştirilere sahada yanıt veren Faslı futbolcu, kariyerinin en yüksek yüzdeli galibiyet sezonunu yaşıyor. Hocası 'ın gözüne iyice giren 31 yaşındaki yıldız, 11'e koyulduğunda sarı-lacivertli ekibin kazanma oranını artırıyor. İşte rakamlarla Aatif...

    TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A
    Aatıf, bu sezon 14 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgiyi 'a karşı gören Aatif'lı Fenerbahçe, beraberlikleri ise ve 'da aldı. Taraftarın stil olarak beğenmediği oyuncunun, 'de 11 oynamadığı son 3 iç saha lig maçında Fenerbahçe 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. (Sabah)

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:51
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