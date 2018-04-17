Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe var varsa galibiyet var

Yakaladığı çıkışla parmak ısırtan ve son 4 haftada rakip filelere 3 gol gönderen Aatif Chahechouhe adeta coştu. Hakkındaki eleştirilere sahada yanıt veren Faslı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinin en yüksek yüzdeli galibiyet sezonunu yaşıyor. Hocası Aykut Kocaman'ın gözüne iyice giren 31 yaşındaki yıldız, 11'e koyulduğunda sarı-lacivertli ekibin kazanma oranını artırıyor. İşte rakamlarla Aatif...

TEK YENİLGİ BEŞİKTAŞ'A

Aatıf, bu sezon 14 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgiyi Beşiktaş'a karşı gören Aatif'lı Fenerbahçe, beraberlikleri ise Konya ve Trabzon'da aldı. Taraftarın stil olarak beğenmediği oyuncunun, Kadıköy'de 11 oynamadığı son 3 iç saha lig maçında Fenerbahçe 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. (Sabah)