Fenerbahçe'de 8 isim ile yollar ayrılıyor

Hakan Çinemre: Bir dönem Fenerbahçe'de gelecek vaadeden isimler arasında yer alan ancak beklenilen çıkışı bir türlü yakalayamayan 24 yaşındaki stoper ile sezon sonu yollar ayrılıyor. Takımda forma şansı bulamadığı için sürekli kiralık olarak gönderilen Hakan, son olarak Göztepe takımında kiralık olarak forma giyiyor. Ayrıca Fenerbahçe ile sözleşmesi 2020 yılında son buluyor.