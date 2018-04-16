Fenerbahçe'de 8 isim ile yollar ayrılıyor
Isla: Aykut Kocaman'ın bir türlü gözüne giremeyen Şilili futbolcu da sezon sonu gidecekler arasında. Sezon başında bonservissiz takıma dahil olan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sağ bek için güzel bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak. Isla son olarak antermanlarda beklenen gayreti göstermemesi üzerine Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Hakan Çinemre: Bir dönem Fenerbahçe'de gelecek vaadeden isimler arasında yer alan ancak beklenilen çıkışı bir türlü yakalayamayan 24 yaşındaki stoper ile sezon sonu yollar ayrılıyor. Takımda forma şansı bulamadığı için sürekli kiralık olarak gönderilen Hakan, son olarak Göztepe takımında kiralık olarak forma giyiyor. Ayrıca Fenerbahçe ile sözleşmesi 2020 yılında son buluyor.
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