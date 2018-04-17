F.Bahçe daha ‘önde’ oynadı – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    F.Bahçe daha ‘önde’ oynadı

    F.Bahçe daha ‘önde’ oynadı
    Kupa rakipleri F.Bahçe ve 'ın lig istatistiklerinde sarı-lacivertliler daha domine bir performans sergiledi. Kanarya ligde 29 haftada rakiplerine karşı maç başı 35.5 dakika skor üstünlüğünü elinde tutarken, Beşiktaş 32.3 dakikada kaldı. Ayrıca F.Bahçe 11.1, Beşiktaş ise 12.8 dakika yenik oynadı.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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