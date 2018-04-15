Aatıf tutulmuyor

F.Bahçe zorlu Sivas deplasmanından üç puanla dönmeyi başarırken, sarı- lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Aatıf Chahechouhe da takımını 1-0 öne geçiren golüyle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Geçtiğimiz hafta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Faslı yıldız, bu hafta ilk 11'deki yerine geri döndü. Aatıf, 30'uncu dakikada attığı golle üç puanı getiren oyuncuların başında gelirken; forma giydiği son 4 lig maçında rakip fileleri 3'üncü kez havalandırmayı da başardı. Faslı oyuncu, deplasmandan 3 puanla dönmenin çok önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

BEŞİKTAŞ BİZİ YENEMEZ

"Benim için özel bir karşılaşmaydı. Sivas'a duyduğum aşkı herkes biliyor. Bana zor anlarımda hep destek oldular. Tüm şehir arkamdaydı. Golden sonra kutlamamam normal, yıllarımı geçirdiğim bir kulübe karşı oynuyordum. Gerek kupada, gerek ligde son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kaderimiz kendi elimizde değil ama inancımızı koruyoruz. Önümüzde 5 maç var, tek yapabileceğimiz şey çalışmak. Beşiktaş maçı zor olacak ama kendi evimizde oynayacağız. Herkese Kadıköy'de bizi mağlup edemeyeceklerini göstermek zorundayız."



Golü attı ama sevinmedi

31 yaşındaki Faslı oyuncu Aatif, attığı golün ardından sevinmedi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda eski taraftarının huzuruna çıkan 31 yaşındaki oyuncu, Sivasspor'a saygısını göstermiş oldu. 2016'da Sivasspor'dan F.Bahçe'ye transfer olan Aatif, kırmızı-beyazlılarda 152 maça çıkarken 54 gol atıp 26 asist yapmıştı