Kocaman rekor
Christoph Daum’a ait olan 190 maçlık rekoru kıran Aykut Kocaman kulüp tarihinde en fazla resmi maça çıkan teknik direktör oldu. Kocaman 191 maçta 112 galibiyet elde etti
112 GALİBİYETE ULAŞTI
Fenerbahçe'yı 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra, bu sezon tekrar takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, ekibiyle 191 maçta 112 galibiyet elde etti. Aykut Kocaman, sarı lacivertlilerle 26 Avrupa kupası, 27 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sınavı verdi. 112 galibiyet elde edip 363 gol sevinci yaşayan Aykut Kocaman, 43 beraberlik, 36 kez de yenilgi yaşadı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:15
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
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