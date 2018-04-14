Kocaman rekor – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Kocaman rekor

    Kocaman rekor

    ’a ait olan 190 maçlık rekoru kıran Aykut Kocaman kulüp tarihinde en fazla resmi maça çıkan teknik direktör oldu. Kocaman 191 maçta 112 galibiyet elde etti

    Fenerbahçe'de hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde birçok rekora imza atan Aykut Kocaman, yeni bir rekoru daha eline geçirdi. Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla kulüp tarihinin resmi maçlarda en fazla müsabakaya çıkan çalıştırıcısı oldu. 'a ait 190 maçlık rekoru kıran Kocaman, Sivas deplasmanıyla 191. kez kulübede yer aldı.

    112 GALİBİYETE ULAŞTI
    Fenerbahçe'yı 2010-2013 yıllarında çalıştırdıktan sonra, bu sezon tekrar takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, ekibiyle 191 maçta 112 galibiyet elde etti. Aykut Kocaman, sarı lacivertlilerle 26 Avrupa kupası, 27 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa sınavı verdi. 112 galibiyet elde edip 363 gol sevinci yaşayan Aykut Kocaman, 43 beraberlik, 36 kez de yenilgi yaşadı.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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