Niş’e son görev...

Önceki gün hayata veda eden F.Bahçe'nin eski teknik direktörlerinden Necdet Niş, dün son yolculuğuna uğurlandı

Niş için önce Dereağzı'nda bazı yöneticilerin ve Aykut Kocaman'ın da katıldığı bir tören düzenlendi. Merhum daha sonra Marmara İlahiyat Fakültesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.