Valbuena: "Fenerbahçe'de keyfim yerinde" – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Valbuena: "'de keyfim yerinde"

    Valbuena: "Fenerbahçe'de keyfim yerinde"

    Fenerbahçeli futbolcu Valbuena, basınına yaptığı açıklamada ülkesine dönmeyi düşündüğünü ancak şu anda 'de mutlu olduğunu belirtti.

    'nin yıldızı , ülke basınına Fenerbahçe'deki kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    FRANSA'YA DÖNMEK Mİ? NEDEN OLMASIN...
    33 yaşındaki futbolcu 'bir gün Fransa'ya dönmeyi düşünüyor musun' şeklindeki soruya, "Fransa'ya dönmeyi düşünebilirim. Neden olmasın. Geleceğin benim için neler getireceğini göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

    ŞU ANDA KEYFİM YERİNDE
    Yıldız futbolcu, yine de yakın zamanda 'ya dönmeyi düşünmediğini vurguladı ve şöyle konuştu: "Şu anda keyfim yerinde. Kendimi iyi hissediyorum. 33 yaşındayım ama beni sahada gördüğünüz zaman yaşımın kaç olduğunu düşünmezsiniz."

    FENERBAHÇE ÇOK GÜZEL BİR KULÜP
    Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybetmiş olsa da mutlu olduğunu sözlerine ekledi ve, "Olağanüstü tesisleri olan çok güzel bir kulüpteyim. Fenerbahçe'de kendimi iyi hissediyorum." dedi.

    20 GOLE KATKI SAĞLADI, YEDEK KULÜBESİNDEN KURTULAMADI
    Bu sezon 'la yıldızı bir türlü barışmayan Valbuena, son haftalarda kulübesinden kurtulamadı. Takımı ile kupa ve ligde 29 maça çıkan Valbuena 6 gol atıp 14 de asist kaydetti.(Sabah)

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 07:16
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