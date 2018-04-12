Valbuena: "Fenerbahçe'de keyfim yerinde"
Fenerbahçeli futbolcu Valbuena, Fransız basınına yaptığı açıklamada ülkesine dönmeyi düşündüğünü ancak şu anda Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, ülke basınına Fenerbahçe'deki kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
FRANSA'YA DÖNMEK Mİ? NEDEN OLMASIN...
33 yaşındaki futbolcu 'bir gün Fransa'ya dönmeyi düşünüyor musun' şeklindeki soruya, "Fransa'ya dönmeyi düşünebilirim. Neden olmasın. Geleceğin benim için neler getireceğini göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.
ŞU ANDA KEYFİM YERİNDE
Yıldız futbolcu, yine de yakın zamanda Fransa'ya dönmeyi düşünmediğini vurguladı ve şöyle konuştu: "Şu anda keyfim yerinde. Kendimi iyi hissediyorum. 33 yaşındayım ama beni sahada gördüğünüz zaman yaşımın kaç olduğunu düşünmezsiniz."
FENERBAHÇE ÇOK GÜZEL BİR KULÜP
Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybetmiş olsa da mutlu olduğunu sözlerine ekledi ve, "Olağanüstü tesisleri olan çok güzel bir kulüpteyim. Fenerbahçe'de kendimi iyi hissediyorum." dedi.
20 GOLE KATKI SAĞLADI, YEDEK KULÜBESİNDEN KURTULAMADI
Bu sezon Aykut Kocaman'la yıldızı bir türlü barışmayan Valbuena, son haftalarda yedek kulübesinden kurtulamadı. Takımı ile kupa ve ligde 29 maça çıkan Valbuena 6 gol atıp 14 de asist kaydetti.(Sabah)
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 07:16
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