Fener'in bombası Mario Gomez – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'in bombası

    <a href="/index/fener?id=1943d504-292f-4f64-aa56-4cae2f8d24c9" class="" rel="tag">Fener</a>'in bombası <a href="/index/mario-gomez?id=3fef7fa4-9cae-4e37-aeb9-739aa56ef546" class="" rel="tag">Mario Gomez</a>

    Stuttgart'ta oynayan Alman forvetin menajeri ile görüşen yönetim ilk teması sağladı... Fener Gomez'i ikna etmek için her türlü fedakarlığı yapacak

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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