Fenerbahçe'de parola: Aynen devam!
Aykut Kocaman, son maçlardaki oyun disiplini, defans güvenliği ve ‘bulduğun fırsatı değerlendir’ prensibini sürdürmeleri halinde sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyor
Süper Lig'de son iki maçını kazanan ve Galatasaray'ın da takılmasıyla şampiyonluk ümitleri artan Fenerbahçe'de gözler Demir Grup Sivasspor deplasmanına çevrildi. Morallerin tavan yaptığı sarı-lacivertli ekipte hedef galibiyet serisini sürdürmek. Aykut Kocaman, oyuncuları ile yaptığı toplantıda son maçlardaki oyun disiplinini sürdürmelerini istedi.
YEMEK UĞURU SÜRECEK
Tecrübeli hocanın, "Sahada gönülden mücadele, savunma güvenliğine maksimum uyma ve 'yakaladığını at' prensibini sürdürürsek bu zor deplasmandan da istediğimizi alarak döneriz" dediği öğrenildi. Öte yandan futbolcuların son dönemde uğur haline getirdikleri maç öncesi yemeğini bu hafta da gerçekleştirmesi bekleniyor.
DETAYLI ANALİZ
Teknik analiz ekibi, sahasında çok etkili oynayan Demir Grup Sivasspor ile ilgili detaylı analiz hazırladı. Rakibin tüm eksi ve artılarını içeren bilgiler, oyuncularla da paylaşılmaya başlandı. Yiğidolar'ın maç kasetleri de hep birlikte CD'den izlenerek, galibiyet için nasıl oynanması gerektiği tespit edilecek.
PRES ÇALIŞTILAR
Sarı-lacivertliler hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Samandıra'daki antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. Mesai taktik çalışma ile sona erdi.
YEMEK UĞURU SÜRECEK
Tecrübeli hocanın, "Sahada gönülden mücadele, savunma güvenliğine maksimum uyma ve 'yakaladığını at' prensibini sürdürürsek bu zor deplasmandan da istediğimizi alarak döneriz" dediği öğrenildi. Öte yandan futbolcuların son dönemde uğur haline getirdikleri maç öncesi yemeğini bu hafta da gerçekleştirmesi bekleniyor.
DETAYLI ANALİZ
Teknik analiz ekibi, sahasında çok etkili oynayan Demir Grup Sivasspor ile ilgili detaylı analiz hazırladı. Rakibin tüm eksi ve artılarını içeren bilgiler, oyuncularla da paylaşılmaya başlandı. Yiğidolar'ın maç kasetleri de hep birlikte CD'den izlenerek, galibiyet için nasıl oynanması gerektiği tespit edilecek.
PRES ÇALIŞTILAR
Sarı-lacivertliler hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Samandıra'daki antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. Mesai taktik çalışma ile sona erdi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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