Fenerbahçe'de parola: Aynen devam! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'de parola: Aynen devam!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de parola: Aynen devam!

    , son maçlardaki oyun disiplini, defans güvenliği ve ‘bulduğun fırsatı değerlendir’ prensibini sürdürmeleri halinde sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyor

    'de son iki maçını kazanan ve 'ın da takılmasıyla şampiyonluk ümitleri artan 'de gözler deplasmanına çevrildi. Morallerin tavan yaptığı sarı-lacivertli ekipte hedef galibiyet serisini sürdürmek. , oyuncuları ile yaptığı toplantıda son maçlardaki oyun disiplinini sürdürmelerini istedi.

    YEMEK UĞURU SÜRECEK
    Tecrübeli hocanın, "Sahada gönülden mücadele, savunma güvenliğine maksimum uyma ve 'yakaladığını at' prensibini sürdürürsek bu zor deplasmandan da istediğimizi alarak döneriz" dediği öğrenildi. Öte yandan futbolcuların son dönemde uğur haline getirdikleri maç öncesi yemeğini bu hafta da gerçekleştirmesi bekleniyor.

    DETAYLI ANALİZ
    Teknik analiz ekibi, sahasında çok etkili oynayan ile ilgili detaylı analiz hazırladı. Rakibin tüm eksi ve artılarını içeren bilgiler, oyuncularla da paylaşılmaya başlandı. Yiğidolar'ın maç kasetleri de hep birlikte CD'den izlenerek, galibiyet için nasıl oynanması gerektiği tespit edilecek.

    PRES ÇALIŞTILAR
    Sarı-lacivertliler hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Samandıra'daki antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. Mesai taktik çalışma ile sona erdi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
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