Fenerbahçe'de Galatasaray-Başakşehir hesapları!
Sarı-lacivertliler, G.Saray-Başakşehir maçında iki takımın da 2’şer puan kaybetmesini en kazançlı sonuç olarak görüyor
Şampiyonluk için 6'da 6 yapsa bile rakiplerinin de puan kaybetmesine ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin hafta sonu bir kulağı da Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında olacak. Sarı- lacivertli kurmaylar, karşılaşmanın berabere bitmesini istiyor. Zira bu durumda iki takım da 2'şer puan kaybedecek. Fenerbahçe de DG Sivasspor'u yenerse Galatasaray ile fark 1'e, Başakşehir ile 3'e inecek. Kalan 5 haftada Galatasaray'ın bir kez bile berabere kalması, Başakşehir'in ise bir maç kaybetmesi halinde Kanarya (tüm maçlarını kazanırsa) iki rakibinin de üstüne çıkma şansına sahip olacak. (Not: Fenerbahçe ikili averajda Başakşehir'e karşı üstün.)
BAŞAKŞEHİR KAZANMASIN!
Beraberlik olmazsa Galatasaray'ın galibiyeti Fenerbahçe için tercih sebebi. Zira Medipol Başakşehir'in kazanması halinde son 5 haftada 5 puan kaybetmesine düşük ihtimal olarak bakılıyor. Galatasaray'ın ise zorlu deplasmanları ve Beşiktaş derbisinden takılmadan çıkamayacağı ön görülüyor.
BAŞAKŞEHİR KAZANMASIN!
Beraberlik olmazsa Galatasaray'ın galibiyeti Fenerbahçe için tercih sebebi. Zira Medipol Başakşehir'in kazanması halinde son 5 haftada 5 puan kaybetmesine düşük ihtimal olarak bakılıyor. Galatasaray'ın ise zorlu deplasmanları ve Beşiktaş derbisinden takılmadan çıkamayacağı ön görülüyor.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
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uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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