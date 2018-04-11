Özbağı’nın acı günü... – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Özbağı’nın acı günü...

    Özbağı’nın acı günü...
    Asbaşkanı Nihat Özbağı, ablası Müfide Kahraman'ı kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sarı-lacivertli kulüp, vefat dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
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