Firmino’dan sonra Giuliano – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Firmino’dan sonra Giuliano

    Firmino’dan sonra Giuliano
    Giuliano, 5 büyük lig baz alındığında Avrupa'nın en golcü Brezilyalı oyuncuları arasında yer alıyor. 'li Neymar 19 golle zirvede yer alırken, Liverpool'lu Firmino ikinci. 13 kez fileleri sarsan Fenerbahçeli Giuliano ise 'lı Jose ile 3. sırada. 12'şer gollü Talisca ve Love peşlerinden gidiyor.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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