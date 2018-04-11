Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkıyor – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe - derbisinin biletleri yarın satışa çıkıyor

    Fenerbahçe - <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> derbisinin biletleri yarın satışa çıkıyor
    F.BAHÇE'nin haftaya perşembe günü 'de Beşiktaş'la kupada oynayacağı rövanş maçının biletleri yarından itibaren satışa çıkacak. Genel satışlar cumartesi günü başlayacak, bilet fiyatları ise 87-430 TL arası.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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