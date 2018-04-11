Bursa’nın hakkıydı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Bursa’nın hakkıydı

    Bursa’nın hakkıydı

    F.Bahçe’nin eski kaptanı Alex, 2010’da son hafta verdikleri şampiyonluk için, “ hak etmişti” yorumunu yaptı

    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2010'da FETÖ'nün operasyonuyla şampiyonluklarının ellerinden alınıp Bursaspor'a verildiğini iddia etmişti. Başkanın arasının bozuk olduğu Alex de Souza ise, 'un şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

    Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı yaptığı açıklamada, "Son maçta şampiyonluğu kaybettik gibi gözüküyor ama sezon içindeki maçlarda yaşadığınız kayıplar bizi o duruma getirdi. Bursaspor o sezon çok iyi bir performans gösterdi. Emeğe saygı göstermek lazım" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:11
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