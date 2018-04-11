Bursa’nın hakkıydı
F.Bahçe’nin eski kaptanı Alex, 2010’da son hafta verdikleri şampiyonluk için, “Bursaspor hak etmişti” yorumunu yaptı
Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı yaptığı açıklamada, "Son maçta şampiyonluğu kaybettik gibi gözüküyor ama sezon içindeki maçlarda yaşadığınız kayıplar bizi o duruma getirdi. Bursaspor o sezon çok iyi bir performans gösterdi. Emeğe saygı göstermek lazım" ifadelerini kullandı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:11
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
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AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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