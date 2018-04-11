7 sezonun en iyisine 1 maç – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    7 sezonun en iyisine 1 maç

    7 sezonun en iyisine 1 maç
    Ligde 4 maçtır kalesini gole kapatan F.Bahçe, 'ta da gol yemezse son 7 sezonun en iyi performansını sergileyecek. Kanarya, 2009-10'dan sonra ilk kez arka arkaya 5 maçta kalesini rakiplere kapatmış olacak. Sarı-lacivertliler o 24-33. haftalar arasında peş peşe 10 maçta gol yememişti.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:15
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