Küsmedi kırılmadı F.Bahçe’nin kaderini değiştirdi – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Küsmedi kırılmadı F.Bahçe’nin kaderini değiştirdi

    Küsmedi kırılmadı F.Bahçe’nin kaderini değiştirdi
    Kocaman ile yıldızı barışmayan Valbuena, sarı-lacivertli takıma bu sezon kazandırdığı puanlarla dikkat çekiyor. Fransız yıldız, ikinci yarıda girdiği maçlarda şu ana kadar 'ye 7 puanlık ekstra bir katkı sağladı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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