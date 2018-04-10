‘En iyi’ oylanıyor – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ‘En iyi’ oylanıyor

    ‘En iyi’ oylanıyor
    'nde 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu ile en iyi birinci ve ikinci 5'lerinin belirleneceği oylama başladı. THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan oylama 4 Mayıs'a kadar sürecek. CSKA'nın birinci, 'nin ikinci tamamladığı normal sezon 4 Nisan'da tamamlanmıştı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:19
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