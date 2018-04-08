Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Piero'ya göre 'nin 2. golü ofsayt!

    Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!

    Süper Lig'in 28. haftasında , evinde 'u 2-0 mağlup etti.

    , karşısında 60. dakikada Giuliano'nun direkten dönen topunu tamamlayan ile 2-0 öne geçti.

    Ancak maçtan sonra yayıncı kuruluşun Piero'suna göre Fenerbahçe'nin 2. golünün 24 cm ile ofsayt olduğu ortaya çıktı.

    İşte Soldado'nun ofsayt poziyonu

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:03
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