Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında 60. dakikada Giuliano'nun direkten dönen topunu tamamlayan Soldado ile 2-0 öne geçti.
Ancak maçtan sonra yayıncı kuruluşun Piero'suna göre Fenerbahçe'nin 2. golünün 24 cm ile ofsayt olduğu ortaya çıktı.
İşte Soldado'nun ofsayt poziyonu
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:03
-
Sergen Yalçın: "Ligde kalmak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
galah Sergen büyük takim calistirsa türkiyede sampion avrupada en az ceyrek final oynar
-
Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
-
Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.