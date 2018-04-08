Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!

Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında 60. dakikada Giuliano'nun direkten dönen topunu tamamlayan Soldado ile 2-0 öne geçti.

Ancak maçtan sonra yayıncı kuruluşun Piero'suna göre Fenerbahçe'nin 2. golünün 24 cm ile ofsayt olduğu ortaya çıktı.



İşte Soldado'nun ofsayt poziyonu