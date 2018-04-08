Aykut Kocaman'dan sitem: "Nedenlerini de söylemeye gerek"
Deplasman performansımızın iç sahadan daha iyi olduğu bir gerçek. Nedenlerini de söylemeye gerek yok, belli.
"İÇ SAHADA DAHA ÇOK PUAN KAYBETTİK"
"Rakibimiz, mutlak ve mutlak puan ihtiyacı olan takımlardan bir tanesi. Şu andan itibaren yapacağımız tek şey var, başka da hiç şansımız yok; maçları kazanıp, rakiplerin puan kaybetmesini beklemek. Bireysel hatalar çok yaptık bu sene. Olağan dışı sayılabilecek sayıda yaptık. Deplasman performansımızın iç sahadan daha iyi olduğu bir gerçek. Nedenlerini de söylemeye gerek yok, belli. Hakem hataları da, normal şartlarda bir büyük takımın aleyhine yapıldığından çok fazlaydı. Yine de zeytinyağı gibi üste çıkmanın anlamı yok, kendimize de ceza biçmemiz lazım." diye konuştu.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:42
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
apoçi işte adamı böyle zamanlarda tanıyorsunuz.yalnız geri vitesi iyi çalışıyor
Aykut Kocaman'dan sitem: "Nedenlerini de söylemeye gerek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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