Aykut Kocaman'dan sitem: "Nedenlerini de söylemeye gerek" – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'dan sitem: "Nedenlerini de söylemeye gerek"

    Aykut Kocaman'dan sitem: "Nedenlerini de söylemeye gerek"

    Deplasman performansımızın iç sahadan daha iyi olduğu bir gerçek. Nedenlerini de söylemeye gerek yok, belli.

    Fenerbahçe , 'deki Osmanlıspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İç sahada kaybettikleri puanlara dikkat çeken Kocaman, "Deplasman performansımızın iç sahadan daha iyi olduğu bir gerçek. Nedenlerini de söylemeye gerek yok, belli." dedi. İşte Kocaman'ın açııklamaları:

    "İÇ SAHADA DAHA ÇOK PUAN KAYBETTİK"
    "Rakibimiz, mutlak ve mutlak puan ihtiyacı olan takımlardan bir tanesi. Şu andan itibaren yapacağımız tek şey var, başka da hiç şansımız yok; maçları kazanıp, rakiplerin puan kaybetmesini beklemek. Bireysel hatalar çok yaptık bu sene. Olağan dışı sayılabilecek sayıda yaptık. Deplasman performansımızın iç sahadan daha iyi olduğu bir gerçek. Nedenlerini de söylemeye gerek yok, belli. Hakem hataları da, normal şartlarda bir büyük takımın aleyhine yapıldığından çok fazlaydı. Yine de zeytinyağı gibi üste çıkmanın anlamı yok, kendimize de ceza biçmemiz lazım." diye konuştu.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:42
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