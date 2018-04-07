Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!

F.Bahçe U21 takımında forma giyen genç yıldız adayının, "Gençler liginde oynamak istemiyorum. Burada yeteneklerimi geliştiremiyorum. Hatta geri gidiyorum. Gelecek sezon oynayabileceğim bir takımda olmama izin verin" dediği öğrenildi. Kocaman'ın da yönetimle yaptığı toplantıda Elmas'ın düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanabileceğini söylediği ifade edildi.



Lisans sorunu yaşadığı için sezon başında A takımla maça çıkamayan Eljif, ikinci devrede Van Persie'nin gidişinin ardından yabancı kontenjanına dahil oldu. Ancak sadece 3 maçta forma giyebildi.