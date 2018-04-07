Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Eljif Elmas ile yollar ayrılma aşamasına geldi. 18 yaşındaki futbolcunun, Aykut Kocaman'la özel bir görüşme yapıp transfer için izin istediği iddia edildi.
F.Bahçe U21 takımında forma giyen genç yıldız adayının, "Gençler liginde oynamak istemiyorum. Burada yeteneklerimi geliştiremiyorum. Hatta geri gidiyorum. Gelecek sezon oynayabileceğim bir takımda olmama izin verin" dediği öğrenildi. Kocaman'ın da yönetimle yaptığı toplantıda Elmas'ın düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanabileceğini söylediği ifade edildi.
Lisans sorunu yaşadığı için sezon başında A takımla maça çıkamayan Eljif, ikinci devrede Van Persie'nin gidişinin ardından yabancı kontenjanına dahil oldu. Ancak sadece 3 maçta forma giyebildi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:28
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GS FENERBAHÇENİN BJK YE BU YIL ATTIĞI EN BÜYÜK GOL BUDUR YANİ DAHADA SÖZE GEREK YOK YAZIK
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jaffa_ziya advocat zaten raporunda ''oyuncunun bonservisini almanıza gerek yok '' demişti. Sezon başında bir ton polemik yarattılar.Ellerinde patladı.
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NURRON SENİ ÇPK SEVİYORUMMMMM
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