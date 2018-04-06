Yeni banko Şener – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Yeni banko

    Yeni banko <a href="/index/sener?id=fef9a809-59ef-4fe7-a5d0-3dcdf5851a27" class="" rel="tag">Şener</a>
    İsla'dan formayı kapıp bir daha vermeyen , 'ın son dönemdeki en gözde isimlerinden biri. Alkış alan performansının üzerine 'de bir de gol ekleyen milli futbolcu, karşısında da 'nin kozlarından biri olacak. Kocaman'ın, Samandıra'da 'le sık sık ikili görüşmeler yapması dikkatlerden kaçmıyor.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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