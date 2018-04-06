Umut Meler’le 1 yenilgi var – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Umut Meler’le 1 yenilgi var

    Umut Meler’le 1 yenilgi var

    'nin bu hafta oynayacağı maçını hakem yönetecek.

    'nin bu hafta oynayacağı maçını hakem yönetecek. Meler'in daha önce düdük çaldığı 9 karşılaşmanın 5'ini kazanan sarı-lacivertliler, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. F.Bahçe, Meler'in görev yaptığı son 6 maçın ise yalnızca 2'sini kazandı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:06
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