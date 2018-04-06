Kupalar bizim olacak!
“İnişli-çıkışlı bir sezon oldu. Ancak hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Önemli olan önümüzdeki maçları kazanıp, lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldırmak”
F.BAHÇE ANLATILMAZ
"Bu kulübün bir parçası olmak, benim için çok onur verici. Her Türk futbolcu gibi milli formayı giymek istiyorum. Bizim için inişliçıkışlı bir sezon oldu. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Bu lig her şeye açıktır. İstemediğimiz puanlar kaybettik fakat daha maçlarımız var. Önemli olan önümüzdeki maçları kazanıp, sezon sonunda hep beraber kupaları kaldırmak. Takımda herkesle iyi anlaşıyorum. Özellikle Volkan Demirel hepimize ağabeylik yapıyor. F.Bahçe armasını taşıyıp oynamak çok zor, bunu anlamak için de yaşamak gerekir."
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:37
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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