Kupalar bizim olacak!

Sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Mehmet Ekici , Fenerbahçe Gazetesi'nin 172. Nisan sayısında önemli açıklamalar yaptı. Sakatlık sürecini çok çalışarak iyi bir şekilde atlattığını kaydeden yıldız futbolcu, "Üzücü bir dönemi geride bıraktım. Yönetim, hocalarım, takım arkadaşlarım her zaman bana sahip çıktı ve destek oldu. Umarım bundan sonra her şey daha iyi olacak" dedi. 28 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:"Bu kulübün bir parçası olmak, benim için çok onur verici. Her Türk futbolcu gibi milli formayı giymek istiyorum. Bizim için inişliçıkışlı bir sezon oldu. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Bu lig her şeye açıktır. İstemediğimiz puanlar kaybettik fakat daha maçlarımız var. Önemli olan önümüzdeki maçları kazanıp, sezon sonunda hep beraber kupaları kaldırmak. Takımda herkesle iyi anlaşıyorum. Özellikle Volkan Demirel hepimize ağabeylik yapıyor. F.Bahçe armasını taşıyıp oynamak çok zor, bunu anlamak için de yaşamak gerekir."