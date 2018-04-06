Kupalar bizim olacak! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kupalar bizim olacak!

    Kupalar bizim olacak!

    “İnişli-çıkışlı bir sezon oldu. Ancak hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Önemli olan önümüzdeki maçları kazanıp, lig şampiyonluğu ve ’nı kaldırmak”

    Sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan , Fenerbahçe Gazetesi'nin 172. Nisan sayısında önemli açıklamalar yaptı. Sakatlık sürecini çok çalışarak iyi bir şekilde atlattığını kaydeden yıldız futbolcu, "Üzücü bir dönemi geride bıraktım. Yönetim, hocalarım, takım arkadaşlarım her zaman bana sahip çıktı ve destek oldu. Umarım bundan sonra her şey daha iyi olacak" dedi. 28 yaşındaki futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

    F.BAHÇE ANLATILMAZ
    "Bu kulübün bir parçası olmak, benim için çok onur verici. Her Türk futbolcu gibi milli formayı giymek istiyorum. Bizim için inişliçıkışlı bir sezon oldu. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Bu lig her şeye açıktır. İstemediğimiz puanlar kaybettik fakat daha maçlarımız var. Önemli olan önümüzdeki maçları kazanıp, sezon sonunda hep beraber kupaları kaldırmak. Takımda herkesle iyi anlaşıyorum. Özellikle hepimize ağabeylik yapıyor. F.Bahçe armasını taşıyıp oynamak çok zor, bunu anlamak için de yaşamak gerekir."
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kupalar bizim olacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN